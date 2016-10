Einkaufen und auftanken

Euskirchen-Stotzheim (bp). Seit Anfang Oktober ist eine Elektroladesäule von e-regio in Stotzheim auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Betrieb. Zwei Elektroautos oder E-Bikes können an der "e-Tanke" bequem während des Einkaufens aufgeladen werden. Die Pächter Erwin und Nicoleta Schauer freuen sich über das neue Angebot in Kooperation mit e-regio: "Guter Service gehört für mich zum Einkaufserlebnis dazu. Die neue Ladesäule ist da eine nachhaltige und vor allem langfristige Ergänzung für unsere Kunden", so Schauer bei der Übergabe durch e-regio-Projektleiter Harald Gebauer.

An der Säule "tanken" Kunden ausschließlich AquaStrom, der zu einhundert Prozent aus Wasserkraft gewonnen wird. "Die Kombination aus E-Mobilität und Ökostrom macht das Fahren erst wirklich umweltfreundlich", so Gebauer.

Die Ladesäule in Stotzheim ist bereits die vierte Säule, die e-regio in der Region im Rahmen seines Engagements für den Ausbau der Elektromobilität aufgestellt hat. Zwei Säulen stehen schon am e-regio-Kundencenter in Kuchenheim und eine an der "Thermen & Badewelt" in Euskirchen. Weitere Stationen im gesamten Versorgungsgebiet sollen in Kürze folgen.

Wer sein Fahrzeug an einer der e-Tanken aufladen möchte, benötigt lediglich eine Ladekarte, die unter www.e-regio.de/e-tanke oder im e-regio-Kundencenter erhältlich ist. Die Karte und das Aufladen sind für e-regio-Kunden sogar kostenlos. Darüber hinaus können Kunden bei der Anschaffung von E-Fahrzeugen vom Förderprogramm des Unternehmens profitieren.