Verrückte Hühner in Alltagssituationen

Euskirchen (tom). Sein Markenzeichen sind gezeichnete Hühner. Der Titel seiner Ausstellung "Irgendwas ist immer" passe sprichwörtlich wie gemalt zu Euskirchen - zumindest wenn man Bürgermeister Dr. Uwe Friedl glaubt. Er eröffnete jetzt im Euskirchener Stadtmuseum die neue Sonderausstellung von Cartoonist Peter Gaymann. Gaymann dürfte neben Janosch und Loriot zu Deutschlands bekanntesten Cartoonisten gehören.

Der Schwerpunkt der Ausstellung mit 55 Werken liegt auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Cartoons zeigen Alltagssituationen und Gespräche zwischen Eltern und ihren Kindern, Paaren oder die Kommunikation zwischen Kindern und dem Weihnachtsmann. Gaymann scheut allerdings auch nicht vor Themen zurück, die man auf den ersten Blick nicht mit Humor verbindet: das Altern oder Demenz - oder wie Gaymann es nennt: "De Mensch".

"Ich habe immer schon gerne gezeichnet. Das begleitet mich mein Leben lang, ohne zu wissen, dass ich das einmal professionell machen würde", sagt der studierte Sozialpädagoge, der mittlerweile mehr als 70 Bücher veröffentlich hat.

Bei der Ausstellungseröffnung griff Gaymann gleich dreimal zum Stift und zeichnete drei Bilder, die nun für einen guten Zweck versteigert werden. Das Besondere an der Ausstellung im Kulturhof, die bis zum 29. Januar 2017 läuft, sind zwei farbige Zeichnungen mit Euskirchener Motiven.

Peter Gaymann zählt zu den besten und vor allem bekanntesten Cartoonisten in Deutschland. Doch worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Cartoon und einem Comic? "Ein Cartoon ist eine Grafik, die eine komische und/oder satirische Geschichte in einem Bild - meistens mit einer Pointe - erzählt. Bildgeschichten über mehrere Panels nennt man Comic", erklärte Gaymann während der Eröffnung seiner Ausstellung in Euskirchen.

Ernsthaft gezeichnete Kommentare zum politischen Tagesgeschehen mit kritischer Absicht werden hingegen als Karikatur bezeichnet. "Der Übergang zu Cartoons ist jedoch häufig fließend", erläuterte Gaymann dem Publikum.

Der Begriff Cartoon stammt vom französischen carton = Pappe und bezeichnete ursprünglich auf Karton gezeichnete Entwürfe für Fresken und Tapisserien. Cartoons erscheinen vorwiegend in Tageszeitungen und Zeitschriften. Im Englischen bezeichnet (animated) cartoon auch einen Zeichentrickfilm.