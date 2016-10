Unfassbare Untat

Durch die Prügelattacke auf einen zwölfjährigen Jungen ist die Gesamtschule Euskirchen bundesweit in die Schlagzeilen geraten.

Euskirchen (tom). In Euskirchen gibt es weiterhin nur ein Gesprächsthema: die brutale Prügelattacke zweier zwölfjähriger Gesamtschüler auf ihren gleichaltrigen Mitschüler. Der zwölfjährige Eric, der unter anderem schwerste, aber wohl nicht sichtbare Schädelverletzungen erlitten hatte, wurde nach einer ersten Untersuchung im Euskirchener Marien-Hospital unverzüglich in die Neurologische Spezialklinik nach Köln-Merheim geflogen. Seitdem liegt der Schüler im künstlichen Koma und wird intensivmedizinisch betreut. Am Donnerstagabend vor einer Woche hatten Ärzte des Marien-Hospitals die Euskirchener Polizei über den Vorfall informiert.

Nach Informationen des Blickpunkt am Sonntag war der Junge am Donnerstagmittag vor einer Woche gegen 14 Uhr in einem Schulgebäude einer Lehrerin aufgefallen. Er soll über Schwindelgefühle, Übelkeit und starke Kopfschmerzen geklagt haben. Die Lehrerin brachte den Jungen ins Lehrerzimmer, wo er betreut und mit einer Kühlman-schette versorgt wurde. Danach soll der Gesamtschüler plötzlich kollabiert sein. Die Pädagogen alarmierten sofort den Rettungsdienst.

Einen Tag später nahm eine Mordkommission aus Bonn unter der Leitung von Krimi-nalhauptkommissar Dietmar Kaiser und Staatsanwalt Ulrich Kleuser in der Schule die Ermittlungen auf. Seitdem gibt es fast tägliche neue Entwicklungen in dem Fall. Die Beamten suchten zunächst nach Spuren einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Zwölfjährigen und gleichaltrigen Mitschülern. Später suchten sie nach Zeugen, die die Attacke beobachten haben könnten.

Diese meldeten sich einige Tage später dann auch bei der Polizei. Was folgte war eine erneute Wendung, doch dazu später mehr. Am Montag sprach Schulleiter Thomas Müller noch von einer "Schockstarre bei allen Beteiligten". An diesem Tag fand an der Euskirchener Gesamtschule das erste Mal nach Bekanntwerden des gesamten Aus-maßes der Prügelattacke eines Zwölfjährigen auf seinen gleichaltrigen Mitschüler Eric wieder Unterricht statt. Bei den Schülern löste sich die Schockstarre nach Angaben des Leiters der Euskirchener Gesamtschule als Erstes. "Die Schüler werden von den Kollegen wundervoll aufgefangen", sagte Müller, den die Ereignisse in seiner Schule auch eine Woche später immer noch sichtbar mitnehmen.

Oberstaatsanwalt Faßbender bestätigte bereits zu diesem Zeitpunkt, dass es sich bei Opfer und dem mutmaßlichen Täter um deutsche Kinder handelt: "Von einem Migrati-onshintergrund ist hier weit und breit keine Spur." Faßbender berichtete auch, dass der Streit, der zur Prügelattacke eskalierte, bei einer Partie des Kartenspiels Yu-Gi-Oh aus-gebrochen sei.

Schulleiter Müller bekräftigte, dass es sich beim mutmaßlichen Täter um "einen ganz normalen Schüler handelt, der bisher nicht negativ aufgefallen war". Müller: "Ich stehe im Kontakt mit Erics Eltern und mache mir große Sorgen um ihn." Er hoffe, so der Schulleiter, dass kein falsches Bild in den Köpfen der Menschen hängenbleibe.

"Ich weiß, dass wir hier einen guten Job machen. Und ich weiß, dass wir uns auch in diesem schlimmen Fall nichts vorzuwerfen haben", so Müller, der zwischenzeitlich auch Kontakt zu Sylvia Löhrmann, NRW-Ministerin für Schule und Weiterbildung, hatte: "Sie hat sich nach dem Vorfall erkundigt und uns bei Bedarf Unterstützung zugesichert."

Unterstützung erhält die Schulleitung auch vom Jugendamt des Kreises Euskirchen und von der Stadt, die Träger der Gesamtschule ist. "Unsere Gedanken sind bei dem verletzten Jungen", erklärte der Euskirchener Bürgermeister Dr. Uwe Friedl nach dem Vorfall an der städtischen Gesamtschule. Er wünsche dem Opfer, "dass es so schnell wie möglich und vollständig genesen wird".

Landrat Günter Rosenke zeigte sich bestürzt: "Meine Gedanken sind bei Eric. Ich hoffe, dass er keine bleibenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen hinnehmen muss. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, dann hat es auch damals Keilereien ge-geben, aber das jetzige Ausmaß ist erschreckend. Wenn jemand so verletzt wurde wie in diesem Fall, dann ist das nicht durch eine Ohrfeige passiert."

Der Leiter des Kreisjugendamtes, Erdmann Bierdel, wusste am Montag zu berichten: "Wir sind im engen Kontakt mit den Eltern des Jungen, der seinen Mitschüler so schwer verletzt haben soll. Die Eltern sind sehr kooperativ." Bierdel weiter: "Am Anfang steht nun eine umfangreiche sozialpädagogische Diagnostik, um etwas über die Ursachen zu erfahren. Dann überlegen wir, welche Maßnahmen und Hilfestellungen er-forderlich sind. Der Junge war uns bisher nicht bekannt."

Mittlerweile stehen die Mitarbeiter in Kontakt mit zwei mutmaßlichen Tätern und deren Erziehungsberechtigten. Denn: Im Laufe der Woche bestätigte sich der Tatverdacht gegen einen weiteren Schüler. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bonn gibt es somit einen zweiten, ebenfalls strafunmündigen Tatverdächtigen. Er soll mit einem Zwölfjährigen den gleichaltrigen Eric nach einem Kartenspiel, das eskaliert war, le-bensgefährlich verletzt haben.

Nach einem Aufruf der Polizei an Zeugen der brutalen Tat hatte sich ein Gesamtschüler in Begleitung seiner Eltern bei der Polizei gemeldet. Der Junge habe die Tat beobachtet, aber selbst nicht eingreifen können, so Faßbender.

Mittlerweile seien die Ermittlungen der Bonner Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Dietmar Kaiser praktisch abgeschlossen. Da es sich bei allen Beteiligten um strafunmündige Kinder handele, gebe es keine Möglichkeit, Strafverfahren einzuleiten, so Faßbender. Die Ermittlungsakten würden in Kürze geschlossen, die Ergebnisse dem zuständigen Jugendamt mitgeteilt.

Die Diskussionen in Euskirchen werden hingegen noch weitergehen. Denn die schulische Zukunft der vermeintlichen Täter ist noch nicht geklärt und Eric geht es ja bekanntlich auch noch nicht besser. Eine Sprecherin der Kölner Klinik, in der Eric betreut wird, bestätigte auf Nachfrage des Blickpunkt am Sonntag, dass Eric immer noch in-tensivmedizinisch betreut werde. "Wie lange der Zustand noch andauert, ist nicht abzusehen", sagt sie.