Wertvolle Ergänzung der Bestände

Euskirchen (bp). Am 17. August 1961 reisten der damalige Euskirchener Bürgermeister Jacob Kleinertz und Stadtdirektor Josef Schumacher nach Charleville, um mit Bürger-meister André Lebon das Programm für den Verschwisterungsakt zwischen den bei-den Städten im September in Euskirchen zu besprechen. Bei diesem wichtigen Termin sollte sie der Journalist des Kölner Stadt-Anzeiger, Armand Foxius, begleiten. Der aus Malmedy stammende Journalist sprach natürlich fließend Französisch und hätte seine bekannt exzellente Berichterstattung mit dem Dolmetschen verbinden können. In der Nacht zum 17. August verstarb Armand Foxius völlig unerwartet an den Folgen eines schweren Herzinfarkts mit nur 39 Jahren.

Von seinen Kollegen in der Redaktion wurde Armand Foxius als "begabter, entschiedener und mutiger Journalist" geschätzt. Seine Manuskripte nahm man in Euskirchen täglich "als ein immer neues journalistisches Erlebnis" entgegen. Er schrieb mit spitzer Feder, war streitbar, diskutierfreudig, doch immer fair.

Ehe Armand Foxius im Januar 1959 als freier Mitarbeiter zur Redaktion des Kölner Stadt-Anzeiger kam, war er Chefredakteur der "Neuen Nachrichten Eupen-Malmedy-St. Vither Zeitung" gewesen und hatte das Ende "seiner" Tageszeitung miterleben müs-sen.

Für den Kreis Euskirchen hatte er in den nur zweieinhalb Jahren Tätigkeit rund tau-send Artikel geschrieben. Bezahlt wurde er pro Zeile und Bild. Alle Artikel bewahrte er sorgfältig geordnet in Mappen auf.

Sein Sohn, der Schriftsteller und Pädagoge Armin Foxius, wertete die Artikel seines Vaters aus und veröffentlichte Teile aus diesem Nachlass in den Jahren 2011 und 2013 in zwei Bänden. Nun hat Armin Foxius den Nachlass seines Vaters als Deposi-tum dem Stadtarchiv Euskirchen übergeben. Der Nachlass ist chronologisch und the-matisch geordnet. Er wurde zum größten Teil von Armin Foxius selbst erschlossen und ausgewertet, so dass es in den nächsten Jahren um eine sorgfältige Aufbewahrung und die Möglichkeit der Nutzung für die Öffentlichkeit geht. Armin Foxius entschied sich für die Aufbewahrung im Stadtarchiv Euskirchen, da er dort ideale Bedingungen vorfand.

Für das Stadtarchiv ist dieser Nachlass eine wertvolle Ergänzung der Bestände. Denn seit Jahren zählen schon die journalistischen Nachlässe von Ruth und Hermann Vieth (Kölnische Rundschau 1949 bis 1965) und das Bildarchiv von Hans Pohl (unter dem Pseudonym Otto Becker für den Kölner Stadt-Anzeiger tätig, 1959 bis 1989) zu den Be-ständen. Diese werden häufig genutzt und sind unvergleichliche Quellen zur Lokalge-schichte.