Symbol der Solidarität

Zwei Mitarbeiter des städtischen Bauhofs befestigten die gelben Schleifen in gut drei Meter Höhe an einem Laternenmast.

Euskirchen (tom). Sie sind ein echter Blickfang. Auf dem Weg nach Euskirchen hängen nun an der Frauenberger und der Kommerner Straße zwei überdimensionale gelbe Schleifen - in gut drei Meter Höhe an einem Laternenmast. "Die gelbe Schleife ist ein Symbol für die Bekundung der Solidarität mit den Soldatinnen und der Soldaten der Bundeswehr", sagte Euskirchens Bürgermeister Dr. Uwe Friedl, der mit Brigadegeneral Roland Brunner die Schleife symbolisch an der Frauenberger Straße in Höhe der Einmündung Eupener Straße anbrachte.

Tatsächlich aufgehängt wurde sie schließlich von zwei Mitarbeitern des Euskirchener Bauhofs - mit Akkuschrauber, Metallschlaufe und Hubwagen. Die Schleife ziert das Stadtwappen und den Schriftzug "Solidarität mit unseren Soldatinnen und Soldaten". Die Schleifen verweisen außerdem auf den Förderverein Stab DSK, der - unter anderem - Hilfe bei schweren Notlagen von Soldaten, betroffenen Angehörigen und nahestehenden Personen leistet.

Grundlage für die Aktion ist das 2010 geschlossene Aktionsbündnis zwischen den in Euskirchen verorteten Dienststellen der Bundeswehr und der Kreisstadt. "Die Härte der Ausbildung und die hohe Belastung im Einsatz können von den Soldaten und ihren Familien besser getragen werden, wenn die Bevölkerung ihnen moralisch zur Seite steht. Die gelbe Schleife symbolisiert die menschliche Zuwendung für diejenigen, die unter Einsatz von Gesundheit und Leben im In- und Ausland für die Sicherheit des Landes Sorge tragen", sagte Brigadegeneral Brunner.

Entlang der Rheinachse sei die überdimensionale Schleife am Straßenrand eine Premiere, versicherte Oberstabsfeldwebel Jürgen Görlich. Ob auch bald in Mechernich und Zülpich gelbe Schleifen am Ortseingang hängen, ließ er offen. "Ich werde mit den Bürgermeistern sprechen, wenn sie sich nicht vorher schon melden", erklärte Görlich. Mechernich sei ein etablierter Bundeswehrstandort, in Zülpich gebe es die Patenschaft mit dem Fliegerhorst Nörvenich. "Beide Städte sind also prädestiniert für die Schleife", sagte der Oberstabsfeldwebel.