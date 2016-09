Fußballprofis zum Anfassen

Euskirchen (pd). Rund 2500 Zuschauer hatten am Mittwochabend den Weg ins Euskirchener Erftstadion gefunden, um die Partie zwischen der Profimannschaft des 1.FC Köln und dem Mittelrheinligisten TSC Euskirchen zu verfolgen. In einer attraktiven ersten Halbzeit zeigten die Spieler von FC-Trainer Peter Stöger die erwartete Leistung und gingen bereits in der 8. Spielminute durch Philipp Hosiner in Führung. Zwar wehrten sich die Kreisstädter eisern und erarbeiten sich auch eine gute Torchance durch Benny Wiedenau, aber gegen den übermächtigen Gegner aus der Domstadt war kein Kraut gewachsen. FC-Torjäger Anthony Modeste (36., 45.) und Milos Jojic (42.) bescherten dem 1.FC Köln die 4:0-Pausenführung.

Der "Effzeh" war mit einer Mischung aus Profis und U21-Spielern im Erftstadion aufgelaufen. Nach dem Seitenwechsel wechselte Coach Peter Stöger fast komplett durch und die Partie verflachte etwas, aber das tat der guten Stimmung unter den den Fußballfans im Erftstadion keinen Abbruch. Der 1.FC Köln erhöhte in der 47. Spielminute durch Bard Finne zum 5:0-Endstand. Zwar hatte vor allem ETSC-Stürmer Sascha Engel noch einige gute Chancen den Ehrentreffer zu erzielen, doch dieser wollte nicht fallen.

Nach dem Abpfiff durch den Unparteiischen Niklas Dardenne (Nettersheim) gab es für die Fans kein Halten mehr, und die Kölner Profis schrieben fleißig Autogramme und posierten mit den Fußballbegeisterten für Selfies.

Vor der Partie hatte der TSC Euskirchen einige ehemalige Spieler und Trainer mit einem Blumenstrauß "Danke" gesagt. Alle haben natürlich auch eine Karriere beim 1.FC Köln gehabt. Jens Keller, Andrzej Rudy, Toni Regh, Nino Flohe wurden von Fußballabteilungsleiter "Ibby" Trimborn begrüßt.

Zufrieden mit dem Testspiel waren nicht nur die Offiziellen des ETSC wegen der guten Resonanz, sondern auch FC-Coach Peter Stöger: "Es war ein gelungener Testabend. Wir sind in Euskirchen bestens aufgenommen worden und haben uns hier sehr wohlgefühlt."