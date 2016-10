Horror-Crash auf der A61

Weilerswist (tom). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 in Höhe der Anschlussstelle Weilerswist ist am späten Sonntagabend eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Kölner Polizei ist die Identität der Frau noch nicht zweifelsfrei geklärt. Der 55-jährige Fahrer des Peugeot erlitt beim Unfall lebensgefährliche Verletzungen und kam ins Krankenhaus.

Der Pulheimer und seine Begleiterin waren gegen 22 Uhr auf der A61 in Richtung Köln unterwegs, als er nach Angaben von Polizeipressesprecher Thomas Held aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Überhöhte Geschwindigkeit schloss er nicht aus. "Das Fahrzeug schleuderte über den Grünstreifen in den Böschungsbereich und überschlug sich dort mehrfach", so Held. Anschließend sei der Peugeot weitere 20 Meter auf dem Dach liegend über die Fahrbahn gerutscht, bevor er in die Betonschrammwand eingeschlagen und zum Stillstand gekommen sei.

Fahrzeugteile waren auf einer Strecke von mehr als 50 Metern über die beiden Fahrspuren verteilt. Ersthelfer, so Held, seien zur Unfallstelle geeilt und hätten die beiden Insassen aus dem zerstörten Fahrzeug befreit. Held: "Sie haben Erste Hilfe geleistet und sofort mit der Reanimation begonnen. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Beifahrerin feststellen." Der Fahrer musste nach Angaben des Polizeisprechers wiederbelebt werden. Nach der intensiven Betreuung vor Ort durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde er zur weiteren Behandlung in eine Kölner Klinik gefahren.

Lange stand nicht fest, wie viele Insassen sich in dem verunglückten Wagen befanden. "Zeugen berichteten uns, dass nicht auszuschließen sei, dass mindestens noch eine Person im Wagen gesessen haben könnte", so Held. Sie könne durch die Wucht des Aufpralls aus dem Fahrzeug geschleudert worden sein.

Unter der Einsatzleitung des Weilerswister Gemeindebrandinspektors Bernd Bramer suchten zunächst 28 Feuerwehrleute die Böschung auf einer Länge von 300 Metern in Fahrtrichtung Köln, den Grünstreifen zwischen den beiden Betonschrammwänden und den Böschungsbereich auf der Gegenfahrbahn nach Personen ab. Zunächst mit Taschenlampen, später mit Wärmebildkameras. Zur Unterstützung eilten die Kollegen der Löschgruppe Palmersheim mit einer weiteren Wärmebildkamera zur Unfallstelle.

Auch die Weilerswister Drehleiter wurde angefordert. "Aus der Luft können wir wesentlich besser mit den Kameras arbeiten und einen größeren Bereich überblicken", berichtete Bramer. Zudem kreiste ein Polizeihubschrauber aus Dortmund für gut 30 Minuten über der Unfallstelle, der ebenfalls mit einer Wärmebildkamera nach möglichen vermissten Insassen suchte. Eine Person fanden die Einsatzkräfte zwar nicht, aber ein Wärmepunkt rief die Feuerwehrleute plötzlich auf den Plan. "Wir haben im Böschungsbereich der Gegenfahrbahn einen Teil des Auspuffs gefunden", sagte Einsatzleiter Bramer.

Der Auspuff war quer über die Fahrbahnen der Autobahn geflogen und in gut 25 Metern Entfernung vom Peugeot im Gebüsch gelandet. Polizeisprecher Held: "Es ist nicht auszuschließen, dass die Wärmebildkamera durch den dichten Baumbewuchs nicht alles erfassen kann. Deshalb haben wir noch die Rettungshundestaffel des DRK angefordert." Auch eine Hundestaffel der Kölner Polizei machte sich kurz darauf auf den Weg zur A61 nach Weilerswist.

Um intensiver suchen zu können, sperrte die Polizei gegen 2 Uhr die A61 zwischen dem Kreuz Bliesheim und der Anschlussstelle Weilerswist auch in Fahrtrichtung Koblenz. Nach einer Stunde wurde die Sperrung aufgehoben. Die Autobahn in Richtung Köln war jedoch bis in die frühen Morgenstunden ab der Anschlussstelle Weilerswist gesperrt. Der Verkehr wurde nach gut zwei Stunden entgegen der Fahrtrichtung von der Polizei von der Autobahn geleitet.

Für die Verkehrsteilnehmer, die hinter der Unfallstelle im Stau standen, fand Held lobende Worte: "Die Rettungsgasse hat gut funktioniert. Die Einsatzkräfte konnten problemlos bis zum Unfallort vorfahren."