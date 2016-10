Ungeschlagen zum Titel

Zülpich (tom). Einen besseren Ort als sich im Tor zu treffen, gibt es für eine Fußballmannschaft wohl kaum. Allerdings versammelte sich das Traditionsteam des TuS Chlodwig Zülpich nicht auf dem Sportplatz, sondern es kam in einem Zülpicher Stadttor zur Mannschaftssitzung zusammen - genauer gesagt im Bachtor.

Vor 45 Jahren, in der Spielzeit 1971/72, schafften die Fußballer des TuS Zülpich Historisches. Erstmals in der Vereinsgeschichte schafften sie den Aufstieg in die Bezirksliga ohne eine einzige Niederlage. Die Bilanz am Ende der Saison: 19 Siege, 11 Unentschieden und 91:33 Tore. "Wir hatten eine tolle Truppe, die ohne die großen Stars ausgekommen ist. Wir sind über die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg gekommen", erinnert sich Hubert Stockem.

Wie gut dieser Zusammenhalt war - und immer noch ist -, verdeutlicht, dass sich die Fußballer seitdem jedes Jahr zu einem Mannschaftsabend treffen. Der diesjährige Abend fand in besagtem Tor statt. Und natürlich kamen auch wieder alte Anekdoten auf den Tisch. "Wir sind damals nach dem Aufstieg mit einem Konvoi durch die Stadt gefahren, und die Meisterschaft wurde natürlich auf Mallorca gefeiert", sagt Stockem.

An diesen Ritualen hat sich bis heute nicht viel geändert. Die Zuschauerzahl habe sich allerdings deutlich verringert. "Wir hatten damals im Schnitt 400, 500 Zuschauer. Als der ETSC zu Gast war, waren es mehr als 1000", sagt Walter Peiffer, der dem Fußball bis heute treu geblieben ist. Er spielt immer noch in einer Ü60-Mannschaft. Doch auch inaktiv vergeht keine Woche, in der nicht auf irgendeinem Sportplatz steht. "Meine Söhne habe ich Jahre lang begleitet, jetzt ist es das Enkelchen, das in der F-Jugend spielt und dem ich die Daumen drücke", so Peiffer.

Sein ehemaliger Mannschaftskamerad Stockem hingegen blieb dem Fußball nicht so treu. "19 Jahre war ich nicht mehr auf einem Platz. Das hat sich erst kürzlich geändert. Da habe ich Zülpich gegen Lommersum geschaut. Ansonsten gehören die Sonntage jetzt der Familie", sagt der Zülpicher. Der Grund für das Ende der Fußballsonntage: seine Tochter. "Sie stand plötzlich vor mir und beschwerte sich, dass ich kaum Zeit mir ihr verbringe. Das habe ich dann geändert", so Stockem, der nach seiner aktiven Karriere noch einige Jugendteams beim TuS trainierte.

Nach dem Aufstieg war die Erfolgsgeschichte der Mannschaft aber noch lange nicht zu Ende. Es folgten innerhalb weniger Jahre zwei weitere Aufstiege. Erst in der Verbandsliga war Schluss. Zu Kopf gestiegen sei ihnen der Erfolg nie, betont Stockem. Neuzugänge wie der Enzener Helmut Keller und der Euskirchener Jürgen Thun seien sofort in die Mannschaft integriert worden. Das Bier nach dem Training in der Vereinskneipe "Em Höttche" gehörte damals dazu. "Freitags fuhren dann ein paar Mann immer ins Porto Bello nach Euskirchen. So mancher Abend endete aber auch nicht in der Vereinskneipe, sondern in Köln. Das war schon eine tolle Zeit", erinnert sich Wolfgang Schüller.

Ohne Niederlage stieg der TuS Zülpich also vor 45 Jahren in die Bezirksliga auf. Heinz Bohsem, Peter Butzen, Wolfgang Henke, Gerd Keldenich, Walter Peiffer, Hubert Stockem, Ulrich Sievernich, Heinz Sporrer, Heinz Rissinger sowie Theo Winter und Friedel Fischer spielten damals für den TuS. Außerdem gehörten dem Kreisliga-A-Meister aus der Saison 1971/72 noch Bernd Guth, Wolfgang Schüller, Georg Zamzow, Bert Blumenthal, Paul Keymer, Bert Schiffer und Helmut Keller an.

Eine schöne Zeit haben derzeit auch die aktuellen Fußballer des TuS Zülpich. Wie die Mannschaft vor 45 Jahren stürmen die Kicker aus der Römerstadt wieder einer perfekten Saison entgegen. In zehn Spielen feierte der TuS bislang zehn Siege.