Ein rundes Entree für Satzvey

Mechernich-Satzvey (pp). Donnerstagmittag haben sie angefangen, Samstagabend war die Gestaltung des Kreisverkehrs zum Baugebiet "3 Burgenblick" abgeschlossen: Frank Chelmowski und Heiko Kronenberg sind Männer der Tat und fackeln nicht lan-ge. Die beiden örtlichen Unternehmer - der eine, Chelmowski, Kfz-Gutachter, der ande-re, Kronenberg, ein Metall- und Stahlbauer - wissen eben, wie man anpackt.

Da konnte auch Helmut Schmitz, bei der Stadt Mechernich Fachbereichsleiter für Stadtwerke, Straßen, öffentliche Grünflächen und den Baubetriebshof, nur loben: "Das ging von heute auf morgen. Andere Kreisverkehre sind nicht so schnell fertig." Ortsvor-steherin Heike Waßenhoven sagte ebenfalls: "Hier sind samstagmorgens welche her-gefahren, die abends ihren Augen nicht getraut haben, dass die schon fertig sind."

Bei der Erschließung des Baugebietes "3 Burgenblick" war die Errichtung eines Kreis-verkehrs auf der Kreuzung Firmenicher Straße/Satzveyer Straße/Am Sportplatz/Der Acker ebenso Bestandteil des Erschließungsvertrages wie ein neuer Kinderspielplatz. Den Kreisverkehr ließ Hartmut Lackner von der für das Baugebiet zuständigen Firma Satzvey Grund errichten. Die Gestaltung oblag allerdings in den Händen der Bürger.

Allerdings stieß Ortsvorsteherin Waßenhoven mit ihrem Rundschreiben an die Bevöl-kerung zunächst auf keine Resonanz. Chelmowski und Kronenberg schlossen sich schließlich zusammen und begannen in Abstimmung mit der Stadt die Planung. "Wir haben das Projekt in der Tat nur begleitet", sagte Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick. Die Arbeit hatten Chelmowski und Kronenberg, die auch die finanzielle Last trugen. Das Ergebnis sei sehr ansprechend, fand Schick und ist sich sicher: "Die Dorfbevölke-rung ist begeistert."

Innerhalb der zweitägigen Arbeit hoben die beiden Satzveyer mit einem Bagger 15 Tonnen Erde aus. Anschließend verlegten sie Unkrautvlies, auf dem Atlas Natursteine aus Floisdorf zwölf Tonnen Felsgestein ablud, die von Hand verteilt werden mussten. In der Mitte des Kreisverkehrsplatzes befinden sich drei 1,7 Tonnen schwere Betonblö-cke, die eingefärbt wurden. Ein paar Bäumchen - Kiefern und Koniferen - sorgen für die grüne Note.

Mitgeholfen bei dem Projekt haben die Ortsvorsteherin und Petra Chelmowski. Die Familie Klein, die in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs wohnt, unterstützte die Ar-beiter mit Speis und Trank und hat das Gießen der Bäumchen übernommen. Auch die Odendorfer Gartenbau GmbH hatte ihren Anteil am Gelingen. Natürlich dürfen die bei-den Unternehmer auch ihre Firmen, Sehrgut8en sowie Metall- und Stahlbau Kronen-berg, bewerben.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten noch nicht. So wird die Burg Satzvey auf dem Platz auch noch zwei etwa ein Meter hohe Ritterfiguren ähnlich denen auf ihrem Wappen aufstellen. Schließlich dient die Grünfläche unmittelbar am Kreisel bei den Ritterspielen als Parkfläche für die Aussteller, Schauspieler und Mitwirkenden der Ver-anstaltung.

Bürgermeister Schick dankte den beiden Satzveyer Unternehmern. "Das ist ein Bei-spiel, das zur Nachahmung einlädt", sagte er, schließlich sei das nicht der letzte Kreisel im Mechernicher Stadtgebiet, der gestaltet werden soll. Helmut Schmitz wollte mit Chelmowski und Kronenberg direkt Nägel mit Köpfen machen und sie für die Ver-schönerung des Kreisverkehrs Kölner Straße/Mechernicher Weg in Kommern engagie-ren. Ortsintern hatte sich niemand gefunden, der das übernehmen will.