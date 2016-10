Unterstützung für Eltern und Kinder

Weilerswist (pp). Es mussten nur vier Schrauben gelöst werden, dann war der Schriftzug schon sichtbar: Aus der Rotkreuz-Kindertagesstätte Weilerswist-Süd ist ein Familienzentrum geworden. Kinder, Eltern und Erzieherinnen feierten die Auszeichnung mit Musik und vielen roten Luftballons.

Den Schriftzug "Familienzentrum" hatte die vergangenen zweieinhalb Jahre ein Metallschild mit der Aufschrift "Kindertagesstätte" verdeckt. Denn schon beim Einzug hatte das Team um Kita-Leiterin Heike Iven den Titel "Familienzentrum NRW" eigentlich von der Rotkreuz-Kita in der Weilerswister Bahnhofsallee mitnehmen wollen. "Aber so einfach war das leider nicht", sagte Rolf Klöcker, Geschäftsführer des Roten Kreuzes im Kreisverband Euskirchen.

Tatsächlich musste die Kita das gesamte Zertifizierungsverfahren erneut durchlaufen. Ein Jahr lang hat sich das Team der Kindertagesstätte vorbereitet, Angebote für Kinder und Eltern durchgeführt, Fragebögen ausgefüllt und die Einrichtung bei einer Begehung vor Ort präsentiert. 94 Kriterien mussten für die Auszeichnung erfüllt werden, unter anderem aus den Bereichen Erziehung, Familienbildung, Kindertagespflege und Vernetzung mit unterstützenden Angeboten.

Heike Iven: "Wir haben schon viele Kurse und Veranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel Eltern-Kind-Turnen, Zumba am Abend, Ernährungsberatung oder Unterstützung für Alleinerziehende. Die Angebote sind für alle Interessierten offen und meistens auch kostenlos." Nach den Herbstferien soll es einen neuen Flyer mit den aktuellen Kursen und Veranstaltungen im Familienzentrum Weilerswist-Süd geben. Termine können außerdem auf der Rotkreuz-Homepage eingesehen werden.

"Für die Angebote in der Gemeinde Weilerswist ist das ein großes Plus", freute sich René Strotkötter, Erster Beigeordneter der Gemeinde Weilerswist. Für das Rote Kreuz ist es das fünfte Familienzentrum im Kreis Euskirchen. Viele Angebote finden in Zusammenarbeit mit der Familienbildung des Roten Kreuzes, deren Leiterin Ilona Raabe auch zur Zertifizierungsfeier gekommen war: "Die Rotkreuz-Familienbildung ist Kooperationspartner von insgesamt 22 Familienzentren im Kreis Euskirchen. Wir bieten vieles von dem an, was ein Familienzentrum braucht."

Heike Iven ist vom Gesamtkonzept der Familienzentren überzeugt. "Es erinnert mich an das afrikanische Sprichwort: "Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf." So wie in einem solchen Dorf Familie, Freunde und Nachbarn zusammenhalten, kann unser Familienzentrum Eltern und Kindern Hilfe und Unterstützung in ihrer Entwicklung geben."