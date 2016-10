Kurstadt sucht Baumpaten

Bad Münstereifel (bp). Mit rund 3500 Hektar ist die Stadt Bad Münstereifel der zweitgrößte kommunale Waldbesitzer in der nordrhein-westfälischen Eifel und einer der größten im Lande Nordrhein Westfalen. Der seit Jahrzehnten naturnah bewirtschaftete Wald zeichnet sich vor allen Dingen durch einen hohen Anteil an natürlichen Laubholzwäldern aus, die ihrerseits durch viele alte und starke Laubholzexemplare geprägt sind. Diese Gegebenheiten vor Ort, die in der Hauptsache auf eine weitsichtige forstliche Bewirtschaftung zurückzuführen sind, waren die wichtigste Grundlage für die Ausweisung von Naturschutzgebieten auf einer Fläche von rund 1100 Hektar im städtischen Wald.

Als Schutzzweck gilt in den natürlichen Laubholzwäldern die Erhaltung aber auch die Wiederherstellung natürlicher Lebensräume. Damit einher geht auch die Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen verschiedener wildlebender Tierarten wie zum Beispiel Fledermäuse, Wildkatze sowie verschiedene Vogelarten. Die naturnahe forstliche Bewirtschaftung im städtischen Wald Bad Münstereifel stellt sicher, dass entsprechend den Vorschriften des Landschaftsplanes keine ökologische Zustandsverschlechterung eintritt.

Allerdings sieht der Landschaftsplan zwecks Optimierung des ökologischen Zustandes auch den Erhalt von einzelnen ausgewählten Biotopbäumen bis zur Zerfallsphase vor, sofern der Wert der Bäume durch Dritte der Stadt erstattet wird. Der Forstausschuss der Stadt Bad Münstereifel hat deshalb jüngst beschlossen, zwei bis drei Bäume je Hektar im Naturschutzgebiet Bad Münstereifeler Wald anhand eines Konzeptes des Forstbetriebes zu erhalten, sofern der Forstbetrieb die Finanzierung der Biotopbäume durch Dritte sicherstellt.

Als eine Möglichkeit der Finanzierung bietet sich die Vergabe von Baumpatenschaften an. Bei den Biotopbäumen handelt es sich um Horstbäume, Höhlenbäume, Uraltbäume mit einem Brusthöhendurchmesser von über 80 Zentimetern, abgestorbene stehende Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser von über 50 Zentimetern sowie sonstige Biotopbäume ab 40 Zentimetern Brusthöhendurchmesser mit besonders geeigneten Strukturen. Eine Kartierung der Biotopbäume im Naturschutzgebiet Bad Münstereifeler Wald ist bereits erfolgt. Die Bewertung der Bäume erfolgt nach den üblichen Methoden der Waldwertrechnung.

Interessenten können die Patenschaften für einen oder mehrere Bäume gegen die Bezahlung des durch den städtischen Forstbetrieb ermittelten Wertes erlangen. Durch eine entsprechende Urkunde werden die Patenschaft und die Verpflichtung der Stadt zur Erhaltung der Bäume bis zur Zerfallsphase dokumentiert. Über die Angabe der Koordinaten und Darstellung auf einem Kartenausschnitt werden die Biotopbäume in der Patenschaftsurkunde örtlich präzisiert.

Ihr Interesse für den Erwerb von Patenschaften können Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen unter 02253-505192 oder s.seifert@bad-muenstereifel.de beim Forstbetrieb der Stadt Bad Münstereifel melden.