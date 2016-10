Tolle Überraschung beim Spielplatzfest

Bad Münstereifel-Rodert (bp). Für ein neues Spielgerät auf dem Kinderspielplatz überreichte Marvin Müller, zuständiger Berater der Volksbank Euskirchen, jetzt einen Scheck in Höhe von 2500 Euro an Dorfgemeinschaft Rodert. Mit dieser tollen Überraschung wurde kürzlich das Kinderspielplatzfest in Rodert eröffnet. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Siegfried Anczikowski, nahm den Scheck stellvertretend entgegen und bedankte sich im Namen des Vereins für die großzügige Spende.

Mit großem Jubel nahmen die Kinder und Eltern diese tolle Überraschung auf. Dies war für sie eine tolle Motivation für die nachfolgende Kinderolympiade, bei der die Kinder in vielen Disziplinen ihre Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen konnten. Ein Luftballonwettbewerb und Ponyreiten rundeten die Veranstaltung ab. Auch die Bad Münstereifeler Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian konnte sich von der Begeisterung der Kinder bei ihrem Besuch in Rodert überzeugen.

Seit 1983 sorgt der Verein für den Erhalt und die Pflege des Kinderspielplatzes. Bis 1991 übernahm eine Interessengemeinschaft einiger Väter die Patenschaft des Kinderspielplatzes, ehe aus dieser der heutige Dorfverein gegründet wurde. Die Dorfgemeinschaft Rodert hat sich zum Ziel gesetzt, die Gemeinschaft des Ortes zu fördern und Neubürger schnell zu integrieren. Mit vom Verein durchgeführten Dorffesten soll eine Plattform geschaffen werden, sich kennenzulernen und auszutauschen.

Die Erlöse dieser Veranstaltungen werden für gemeinnützige Zwecke beispielsweise der Pflege des Kinderspielplatzes eingesetzt. Umso mehr sehen die aktiven Mitglieder des Vereins die Spende der Volksbank Euskirchen als Anerkennung und Motivation ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.