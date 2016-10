Nächster Halt "Ruhestand"

Nach mehr als 15 Jahren als Geschäftsführer der SVE wurde "Mister Stadtbus" Dr. Rainer Klein-Lüpke jetzt in den Ruhestand verabschiedet.

Euskirchen (mjo). Seit dem 1. März 2001 hat Dr. Rainer Klein-Lüpke neben Anno Schichler-Koep als Geschäftsführer die Geschicke der Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE) geleitet. Nun ist "Mister Stadtbus" nach mehr als 15 Jahren in den Ruhestand gegangen.

Schon als Kind lernte er Euskirchen kennen - allerdings nur den Bahnhof. Denn mit seinem Vater, so erzählte er bei der Verabschiedung, sei er hin und wieder mit dem Zug vom Saarland nach Köln gefahren. Über zu wenig Arbeit konnte er sich bei Dienstantritt nicht beschweren. 2002 wurde der Euro als Zahlungsverkehr eingeführt. "Es war ein Kraftakt, die ganzen Computerprogramme, Berechnungen und Automaten umzustellen", erinnert sich Klein-Lüpke. Außerdem sei noch viel Finanzielles rund um den Neubau des Busbahnhofs, der seit rund einem Jahr fertiggestellt war, abzuwickeln gewesen. Das Projekt hatte seinerzeit rund fünf Millionen D-Mark gekostet.

Als wichtige Punkte in seiner Wirkungszeit sieht Klein-Lüpke den Bau der Toilettenanlage am Busbahnhof und die Einführung der zweiten Stadtbus-Generation. Derzeit seien die Vorbereitungen zur Einführung gasbetriebener Busse im Gange.

"Das Projekt des Parkhauses hinter dem Bahnhof konnte ich nicht zum Abschluss bringen", bedauert er. Die SVE wartet noch auf die Zusage von Fördermitteln.

Übrigens ist Klein-Lüpke selbst täglicher Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. "Ich besitze kein Auto", verriet er. Stattdessen nutze er vor allem Bus, Bahn und Fahrrad. So fuhr er jeden Tag mit der Bahn von Köln nach Euskirchen und zurück. Im Urlaub habe er immer darauf geachtet, was andere Verkehrsunternehmen machen. Diese Ideen seien etwa in Wurfsendungen und die Ansprache von Kunden eingeflossen.

Künftig wird Anno Schichler-Koep als alleiniger Geschäftsführer tätig sein. Neu im Team der SVE ist Uwe Brinkmann, der die Funktion des Prokuristen übernimmt. Brinkmann kommt aus dem Emsland und hat unter anderem den Stadtverkehr in Detmold mitaufgebaut.