Kreis Euskirchen (bp). Schöne Bescherung im Oktober: Petra Mandt hat bei der zwölften Tour de Ahrtal einen 500-Euro-Fahrradgutschein gewonnen. "Den kann ich prima brauchen", freute sich die Gewinnerin jetzt im Euskirchener Kreishaus, wo sie den Gutschein aus den Händen von Landrat Günter Rosenke in Empfang nahm. "Ich plane nämlich, mir ein E-Bike zu kaufen. Da kommen die 500 Euro wie gerufen", so Petra Mandt. Den Fahrradgutschein hatte die Kreissparkasse Euskirchen als Hauptsponsor zur Verfügung gestellt.

Petra Mandt ist gemeinsam mit ihrem Ehemann Willi "Stammgast" bei der Tour de Ahrtal. "Wir sind fast jedes Jahr dabei", schwärmt sie vom großen Rad-Aktionstag, der seit 2005 alljährlich im Sommer stattfindet. Auch wenn in diesem Jahr das Wetter wenig sommerlich war, ließ sie sich nicht davon abhalten, von Liers, ihren Wohnort, nach Müsch zu fahren. Unterwegs fuhr sie sieben "Stempelstationen" an, so dass sie in der Verlosung für die Sachpreise und Gutscheine war. Und hier zog sie das große Los...

Landrat Rosenke, der selbst Jahr für Jahr an der Tour de Ahrtal teilnimmt, gratulierte der Gewinnerin und dankte den Sponsoren, Organisationen und Vereinen, die den Rad-Aktionstag mit ihrem großen Engagement zu einer Veranstaltung gemacht haben, die weit über die Region hinaus bekannt ist. Übrigens: Die nächste Tour de Ahrtal ist am 25. Juni 2017.