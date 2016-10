Diebe werden eingenebelt

Mechernich (pp). So eine Pressekonferenz wie jetzt im Mechernicher Bahnhof gibt es nicht oft: Die Reporter und Kameraleute nehmen diesseits der Ladentheke im Tabak- und Zeitschriftenladen Biesmanns Aufstellung, auf der anderen Seite als Fotomodelle sozusagen Ladenbetreiberin Alice Biesmanns, Bahnhofsmitinhaber Guido Bauer, Schutznebeltechniker Harald Ackermann und Polizeipressesprecher Norbert Hardt.

Sekundenbruchteile später können Fotografen und Modelle sich gegenseitig nicht mehr sehen. Das heißt, sie können gar nichts mehr sehen - buchstäblich die eigene Hand vor Augen nicht. Die Schutznebelanlage gegen Einbrecher ist gezündet worden. Mit drei Metern pro Sekunde, also in weniger als 2,5 Sekunden hat sich das 60 Quad-ratmeter große Ladenlokal mit dichtem Qualm gefüllt. Selbst auf allen Vieren findet man kaum noch ins Freie...

Die Demonstration war erfolgreich. "Einbruch jetzt zwecklos", konstatiert Rolf Hüpgen von der Polizei bei der anschließenden Pressekonferenz. Nach drei Einbrüchen allei-ne in diesem Jahr mit gestohlenen Zigarettenstangen und Sachschaden jeweils im hohen fünfstelligen Euro-Bereich haben die Bahnhofsinhaber Rolf Schäfer und Guido Bauer mit Hilfe der Polizei die Notbremse gezogen.

Das Dezernat Einbruchschutz riet neben schweren Stahlpanzer-Rolltoren zusätzlich zu längst installierten zwölf Videokameras, einbruchshemmenden Fenstern und Türen sowie Alarmanlage zur Installation einer Schutznebelanlage.

Kriminalhauptkommissar Ingo Kreuder machte Schäfer und Bauer mit Harald Acker-mann bekannt, der seit 35 Jahren in der Sicherheitsbranche arbeitet und seit 13 Jah-ren die Bandit GmbH für Schutznebelanlagen in Dormagen betreibt. Kreuder und Ackermann waren sich vor wenigen Wochen bei einer Fachtagung zum Bankenschutz vor Geldautomatensprengungen beim Landeskriminalamt begegnet.

"Ziel unserer Anlagen ist es nicht, Täter zu fangen", erklärte Harald Ackermann nach der erfolgreichen Demonstration im Mechernicher Bahnhof: "Wir lassen das Schutzziel verschwinden, wir entziehen das potenzielle Diebesgut den Blicken der Täter." Güns-tigstenfalls jage der herausschießende Nebel die Täter schon wieder in die Flucht, Se-kunden nachdem sie sich gewaltsam Zugang ins Gebäude verschafft haben.

Ist die Polizei schnell genug vor Ort, kann sie die orientierungslos gewordenen Einbre-cher auch dingfest machen. Denn bevor sich der Schutznebel ganz verzogen hat, ver-streicht eine volle Stunde. Deshalb war auch die Mechernicher Stadtfeuerwehr beim Demonstrations- und Pressetermin dabei. Markus Kurtensiefen: "Wenn wir nach so einem Schutznebeleinsatz alarmiert werden, wissen wir, dass die Ursache nicht Feuer ist."

Die Bandit GmbH installiert rund 2000 bis 2500 derartiger Schutznebelanlagen pro Jahr in Deutschland. Harald Ackermann, der den belgischen Hersteller persönlich kennt: "Das System hat sich bewährt - die ältesten Anlagen sind schon seit 13 Jahren in Betrieb und funktionieren immer noch." Neben Bahnhofsläden wie in Mechernich gehören auch Tankstellenshops sowie Handy- und Computerläden zu den Schutzob-jekten für Schutznebelanlagen.

Das sind Lokale, in denen sich binnen zwei, drei Minuten Ware im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeuten lässt. Nach drei Einbrüchen wie im Mechernicher Bahn-hof wird es dann auch für die Ladeninhaber schwierig, in der Diebstahlversicherung zu bleiben oder eine neue Assekuranz zu finden. "Und für uns als Eigentümer wird es unter Umständen schwierig, neue Pächter zu finden, wenn die alten nach solchen Einbrüchen frustriert sind", ergänzt Rolf Schäfer.