Großes Engagement für das Gemeinwohl

Weilerswist (pg). Weilerswist ist die dritte Kommune, die im Kreis Euskirchen Ehren-amtskarten verleiht. Im Rahmen einer Ratssitzung überreichte Bürgermeisterin Anna-Katharina Horst jetzt an engagierte Weilerswister die ersten Karten, mit der die Inhaber einige Vergünstigungen erhalten.

Politik und Verwaltung wollten damit Dank sagen an diejenigen, die sich mit ihrer eh-renamtlichen Arbeit in den Dienst der Gesellschaft stellen würden, meinte Horst. Die Menschen täten dies aus eigenem Antrieb heraus, um etwas Gutes, etwas Wichtiges zu leisten und nicht, weil es ihnen vorgeschrieben würde, hob die Bürgermeisterin den Einsatz der Bürger hervor.

Mit der Ehrenamtskarte bekommen die Inhaber Vergünstigungen nicht nur bei den teilnehmenden Sponsoren der Gemeinde Weilerswist sondern in allen Mitgliederkom-munen in Nordrhein-Westfalen. Voraussetzung, um die Karte zu erhalten, ist ein be-sonderes ehrenamtliches oder bürgerschaftliches Engagement. Fünf Stunden pro Wo-che beziehungsweise 250 Stunden im Jahr müssen die Ehrenamtler schon einbrin-gen. Bestätigt wird dies von der entsprechenden Organisation oder dem Verein, in dem die Bürger tätig sind. Beantragt werden kann die Karte dann bei der Gemeinde.

15 Ehrenamtskarten konnte Bürgermeisterin Horst jetzt überreichen. Anneliese und Karl May, Regina Heinelt, Sylvia Schumacher sowie Kari und Herbert Roth kümmern sich um Senioren in der Kommune - sei es beim AWO-Treff oder im Altenzentrum. Die Ehrenamtler gehen einkaufen mit älteren Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Es werden Ausflugsfahrten organisiert oder Feste.

Für die Freiwillige Feuerwehr Weilerswist sind Guido und Christopher Heinzen, Bernd Bramer, Georg und Marcel Hartwig und Volker Pohl zum Teil schon seit vielen Jahren im Einsatz und verbringen viel Zeit dort. Johann Schmitz ist aus dem Vereinsleben des TTC Vernich nicht wegzudenken und ist dort nicht nur zweiter Vorsitzender sondern auch Sportwart und Mannschaftsführer.

Bei Stefanie Offerzier geht es ebenfalls sportlich zu - allerdings im karnevalistischen Bereich. Sie betreut die Kinder und Jugendlichen bei den Blauen Funken Lommersum bei Übungseinheiten, während der Auftritte und gestaltet viele Freizeitaktivitäten für die Kinder. René Bertram übt seit Jahren ein wichtiges Ehrenamt aus: Er ist Schiedsmann in der Kommune und versucht mit seiner Arbeit, Konflikte zu bereinigen und Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

Das Wichtigste sei bei ihnen das Herz und der Verstand und keine Ellenbogen, lobte Anna-Katharina Horst den freiwilligen und oft zeitraubenden Einsatz der Bürger.