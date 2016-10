Steigender Bedarf bei sinkenden Zuschüssen

Kreis Euskirchen (bp). "Wenn ich den Betreuungsverein nicht gehabt hätte, wäre ich heute noch obdachlos", sagt Heinz Breuer, der im Jahr 2000 nach einem Schlaganfall seinen Beruf in einer großen Kölner Brauerei nicht mehr ausüben konnte. "Mein gan-zes Leben geriet aus den Fugen", erzählt er heute. Er begann zu spielen, konnte Miete und Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Das Familienleben begann zu leiden, irgendwann sah sich sein Sohn der Situation nicht mehr gewachsen.

Als der Betreuungsverein der Caritas für Heinz Breuer zuständig wurde, war er ohne festen Wohnsitz und stand buchstäblich auf der Straße. Wilfried Schmitz, Berufsbe-treuer bei der Caritas Euskirchen, kümmerte sich zunächst um die nötigsten Dinge: "Herr Schmitz brauchte eine Wohnung und der Kühlschrank musste gefüllt werden." Wichtig war ihm - neben der Unterstützung bei Behördenangelegenheiten und beim Umgang mit seinen Finanzen - dass man ins Gespräch kam und die nötigen Dinge gemeinsam auf den Weg brachte.

Als Heinz Breuer hörte, dass die Caritas mit dem Bundestagsabgeordneten Detlef Seif im "Café Insel" über die Arbeit des Betreuungsvereins sprechen wird, war ihm wichtig, seine Geschichte zu erzählen: "Sie haben mir geholfen, dann helfe ich ihnen, wenn ich kann."

Denn Hilfe kann die Caritas - wie fast alle Betreuungsvereine in Deutschland - laut Caritas-Vorstand Franz Josef Funken gut gebrauchen. "Seit 2005 sind die Pauschalen für die Arbeit unserer gesetzlichen Betreuer nicht erhöht worden", berichtet Funken. Dies führe zu massiven Problemen. "Wir erwarten für das laufende Jahr ein Defizit in Höhe von 50.000 Euro, welches wir aus Eigenmitteln ausgleichen müssen", so der Caritas-Chef.

Dazu Detlef Seif, mit dem die Caritas bereits vor rund zwei Jahren wegen dieser Prob-lematik in Kontakt trat: "Das bestehende Modell bedarf einer Überarbeitung. Wir haben in Berlin eine Studie zur gesetzlichen Betreuung auf den Weg gebracht. Das Gesamt-ergebnis erwarten wir für Mitte 2017, die Vergütungsfrage wird mit Priorität bearbeitet. Hier werden für Ende 2016 Ergebnisse erwartet." Dieses Vorgehen sei notwendig, um auf Grundlage fundierter Daten und Erkenntnisse zukunftsfähige Lösungen für die gesetzliche Betreuung auf den Weg zu bringen, zumal einem entsprechenden Gesetz die Länder im Bundesrat zustimmen müssten.

Dies sei laut Funken auch dringend erforderlich. Allein im Kreisgebiet haben in den vergangenen Jahren zwei Betreuungsvereine freier Träger ihren Dienst eingestellt. "Wenn die Betreuungsvereine verschwinden, stehen die ehrenamtlichen Betreuer oh-ne Hilfe und Begleitung da", erklärt Schmitz. "Der Staat ist haushaltspolitisch dumm, wenn er hier nicht nachbessert, denn ohne Ehrenamt wird es für die Gesellschaft teu-rer", ist Seif überzeugt.

Denn neben den eigentlichen Betreuungen leisten Betreuungsvereine so genannte Querschnittsaufgaben. Diese umfassen Maßnahmen, um es gar erst nicht zu einer Betreuung kommen zu lassen, sowie die Gewinnung, Qualifizierung, Beratung und Begleitung von ehrenamtlichen Betreuern. Diese fördern der Kreis Euskirchen jährlich mit über 10.000 Euro und das Land mit 8000 Euro. "Der Kreis Euskirchen ist hier bei-spielhaft", betont Funken.

Rund 30 ehrenamtliche Betreuer unterstützt die Caritas Euskirchen in ihrer Arbeit. Maggie Flacke ist eine von ihnen. In den vergangenen 25 Jahren hat sie fünf psy-chisch erkrankte Frauen betreut. Sie ist überzeugt, dass ehrenamtliche Betreuer auf die Unterstützung durch Betreuungsvereine angewiesen sind. Neben rechtlichen und verwaltungstechnischen Problemen sei gerade die Möglichkeit des Austauschs in schwierigen moralischen Fragen für sie eine große Hilfe: "Eine von mir betreute Frau hatte Brustkrebs. Ich sollte entscheiden, ob die Brust abgenommen oder erhalten wird."

"Besonders das Ehrenamt muss noch besser gestellt werden. Die Querschnittsaufga-ben sollten ausgebaut und nachvollziehbarer finanziert werden", betont Seif mit Blick auf die Bundesländer. Zumal sich das Klientel der Betreuten laut Maggie Flacke im Wandel befinde: "Die Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, werden jünger und haben heute mehr Probleme als früher."