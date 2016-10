Schnelles Internet: Kreis drückt weiter aufs Tempo

NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin (r.) übergab am Freitag einen Förderbescheid über 150.000 Euro an Landrat Günter Rosenke.

Kreis Euskirchen/Düsseldorf (bp). In Sachen Breitbandausbau drückt die Kreisverwal-tung weiter aufs Tempo: Landrat Günter Rosenke hat am Freitag einen Förderbescheid über 150.000 Euro aus den Händen von NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin erhal-ten. Von diesem Geld wird in der Kreisverwaltung ein Breitbandkoordinator finanziert, der den anstehenden Ausbau unterstützen und weiter vorantreiben soll. Rosenke: "Mit dieser NRW-Förderung können wir uns personell verstärken und den Breitbandaus-bau forcieren. Damit machen wir den Kreis Euskirchen fit für die Zukunft."

Der Kreis Euskirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, ein zukunftsfähiges Breitbandnetz zu schaffen und dadurch eine Versorgung mit schnellem Internet im Kreisgebiet zu gewährleisten. Insbesondere in den ländlich geprägten Gebieten des Kreises besteht Nachholbedarf. Dieses Ziel soll mithilfe der zugesagten Fördermittel von Bund und Land in Höhe von rund 30 Millionen Euro bis Ende 2018 erreicht werden.

Zum 1. November 2016 wird nun die zusätzliche Stelle eines Breitbandkoordinators in der Kreisverwaltung geschaffen. Bisher wurden die Aktivitäten zum Breitbandausbau ausschließlich durch Marcus Derichs, den Persönlichen Referenten des Landrates, mit Unterstützung des TÜV Rheinland als technischem Berater koordiniert. Unterstützung erfährt Derichs nun durch den neuen Breitbandkoordinator, der als Ansprechpartner für alle Beteiligten (Bürger, Kommunen, Unternehmen, Telekommunikations-Unternehmen etc.) zur Verfügung stehen und für eine Vernetzung sorgen soll.

Eine Kernaufgabe wird die stetige Weiterentwicklung der Breitband-Infrastruktur sein, basierend auf den sich laufend verändernden technischen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten. Zusätzlich bedarf es einer abstimmungsintensiven Zusammenarbeit mit den Telekommunikations-Unternehmen und den Fördermittelgebern auf Landes- und Bundesebene.

Das Land NRW stellt für die neue Stelle eine Förderung über 150.000 Euro für drei Jahre zur Verfügung. "Ein zentraler Ansprechpartner im Kreis oder in der Stadt ist aus Sicht des Landes für ein planvolles Vorgehen beim Netzausbau unverzichtbar. Es kommt auf die lokalen Akteure an, wenn es darum geht, den Breitbandausbau voran-zutreiben und dafür die Fördermittel aus Bund und Land optimal zu nutzen", sagte Wirtschaftsminister Duin bei des Übergabe des Bescheides.