Stein für Stein zu neuem Glanz

Euskirchen (pg). Bald ist es vollbracht: Die Sanierung der historischen Euskirchener Stadtmauer ist nach zehnjähriger Arbeit nahezu abgeschlossen. Zurzeit wird der vierte und letzte Bauabschnitt bearbeitet. Dazu zählen die Bereiche Kirchwall, Neutorwall, Kessenicher Torwall Kahlenturm, Disternicher Torwall und Rüdesheimer Torwall zäh-len dazu. Vorsichtig säubern die Mitarbeiter des Schönauer Bauunternehmens Mahl-berg die Fugen, um sie von allem zu befreien, was dort nicht hingehört: Zement, Pflan-zenwurzeln oder Efeu. Hinterher wird dann wieder neu verfugt.

Es sei wichtig gewesen, eine Firma zu finden, die sich mit diesen Materialien aus-kennt, erklärt Projektleiter Paul Höhl. Er hatte 2006 die Stadtmauer begutachtet und festgestellt, dass die Standsicherheit der Mauer langfristig nicht mehr gewährleistet war. "Wenn erst einmal ein Riss da ist, geht es schnell mit dem Verfall. Efeu ist der größte Feind von historischen Gemäuern", erklärt Corinna Relles von der Unteren Denkmalbehörde, die das Projekt begleitet. Die Mauer zerfiel an manchen Stellen schon in ihre Einzelteile und die Mauerkrone war nicht gesichert. Umfangreiche Mau-erwerksarbeiten, wie zum Beispiel das Auffüllen der Hohlräume mit passenden Bruch-steinmaterial, das Absichern der Mauerkrone oder die Festigung der Sohle zählten da-zu.

Die Arbeiten wurden in vier Bauabschnitte geteilt, drei sind schon abgeschlossen. Für die Stadt ein großer finanzieller Aufwand, doch durch Fördergelder von Bund und Land können die Sanierungsarbeiten geleistet werden. Die ersten drei Abschnitte kos-teten die Kreisstadt 112.000 Euro. Zuviel für den städtischen Etat, doch da das Land die Hälfte beisteuert, konnte der Erhalt der historischen Stadtmauer in Angriff genom-men werden.

Auch der letzte Bauabschnitt ist finanziell gesichert. 65.000 Euro fallen hier noch ein-mal an. Dieses Mal beteiligt sich der Bund zur Hälfte an den Kosten. Der Bundestags-abgeordnete Detlef Seif unterstützte das Vorhaben und konnte 32.000 Euro Fördergel-der sichern. Dies freut nicht nur Bürgermeister Dr. Uwe Friedl.

Die Kreisstadt hat vor Jahren Flächen, die sich direkt vor der Stadtmauer befinden extra gekauft, um die historische Grabenanlage von einer Bebauung freizuhalten. Dadurch bleiben die noch vorhandenen Teile der Stadtmauer weiterhin sichtbar. Von den ehe-mals 1450 Metern sind heute noch rund 700 Meter erhalten. Die Anlage mit ihren teil-weise vorgelagerten Wallanlagen und den unterschiedlichen Türmen sei etwas Be-sonders und habe eine überregionale Bedeutung, sagt Corinna Relles.

Die Mitarbeiter der Firma Mahlberg sind gut im Zeitplan. Bis Ende Oktober soll die Sa-nierung abgeschlossen sein. "Das schaffen wir auch", sagt Relles. Die Schönauer kennen sich mit der Sanierung historischer Gemäuer gut aus. Helmut Lönebach war mehr als 40 Jahre bei der Firma beschäftigt, bevor er in den Ruhestand ging. Doch manchmal ist er immer noch dabei und unterstützt die jungen Gesellen und zeigt ihnen wie es geht. Manchmal müsse man die Fugen etwas vergrößern, um sie säu-bern, erklärte der Fachmann, "natürlich ganz vorsichtig." Und so arbeiten sie sich Stück für Stück an der historischen Mauer vor.

1302 erhielt Euskirchen die Stadtrechte, war aber zu dieser Zeit nur mit einem umlau-fenden Graben und Wall geschützt. Zwanzig Jahre später, im Jahr 1322, erhielt die Stadt das Marktrecht und wurde dadurch bedeutender und vergrößerte sich. Die heuti-ge Stadtbefestigung stammt aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Ihre Mauern und Türme wurden mit Bruchsteinen aus der Region erbaut. Im 17. Jahrhundert wurde die eigentliche Bedeutung der schützenden Mauer hinfällig und sie zerfiel langsam.

Im 19. Jahrhundert wurden sogar schon Teile davon im Rahmen der Planungen für eine Stadterweiterung abgerissen. Aus heutiger Sicht ist es ein Glücksfall, dass die damalige Aufsichtsbehörde in Köln, die heutige Bezirksregierung, einschritt und den kompletten Abriss verhinderte. Die 1450 Meter lange Stadtbefestigung umfasste sieben Wehrtürme und vier Stadttürme. Drei runde Türme - Dicker Turm, Kahlenturm und Fresenturm - sind noch erhalten und werden genutzt. Zwei halbrunde Türme - der Pitschenturm und der Turm an der Kirche St. Martin - sind sehr gut erhalten.