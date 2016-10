Ausblicke bis hin zum Kölner Dom

Jörg Wiskirchen (r.) und Hartmut Lackner investieren 15 Millionen Euro in den "Cam-pus Flamersheim".

Im Dezember 2017 sollen die Wohnungen in der ehemaligen Lederfabrik in Flamersheim bezugsfertig sein.

Euskirchen-Flamersheim (tom). Bei guter Sicht wird man sogar den Kölner Dom sehen können - aus einem Penthouse im Flamersheimer Westen! Gleich mehrere davon sol-len bis Ende 2017 auf dem Dach der ehemaligen Lederfabrik Christian Schäfer ent-stehen. Die Investoren Jörg Wiskirchen und Hartmut Lackner verwandeln derzeit das Gelände an der Geierstraße in ein Wohn- und Gewerbegebiet. "Campus Flamersheim" hat das Duo das Projekt getauft. 15 Millionen Euro nehmen die Investoren nach eige-nen Angaben dafür in die Hand.

Läuft alles nach Plan, sollen die ersten Gebäude in einem knappen Jahr fertig sein. Drei Achtfamilienhäuser, 27 Mietwohnungen, ein Eiscafé, ein Getränkemarkt, eine Oldtimer-Werkstatt sowie zahlreiche Büro- und Gewerbeflächen sind vorgesehen.

"Bei allem, was hier entstehen wird, soll der alte Industrie-Charakter erhalten bleiben. Es soll ein Viertel mit sehr viel Charme werden", sagt Hobbyrennfahrer Jörg Wiskir-chen, dem bei einem seiner vielen Rennen auf dem Nürburgring die Idee für die Old-timer-Werkstatt kam.

"Nur Wohnraum kann auch schnell langweilig sein. Wir wollen das alles mit Leben füllen", erklärt er. Einen Namen für die Werkstatt und Garage gibt es schon: Histori-sches Fahrerlager. "Vornehmlich wollen wir Oldtimer-Freunden aus der Region einen Stellplatz für ihr Schmuckstück bieten", so Wiskirchen. Es soll auch einen Service-punkt geben, wo die Oldtimer gepflegt werden.

Ein Blickfang sollen aber nicht nur die alten Autos werden - an der Seitenfront der Hal-le links vom Eingang zum Campus soll demnächst ein gläserner Aufzug die Oldtimer an ihren Stellplatz in der Garage bringen.

Dort, wo dann Oldtimer Platz finden, wurde kürzlich noch Brennholz gelagert. Der Fab-rikbetrieb ist schon Mitte der 1990er-Jahre eingestellt worden. Die Lederfabrik, deren Neonreklame an der Fassade noch sichtbar ist und deren Schriftzug über dem Portal einen desolaten Zustand hat, war mehr als 100 Jahre ein großer Arbeitgeber in Fla-mersheim und Umgebung. "Ich kenne die Fabrik noch aus der Blütezeit, habe aber den Verfall mitbekommen", sagt der gebürtige Flamersheimer Wiskirchen.

Die 27 Wohnungen sollen eine Größe von 60 bis 140 Quadratmeter haben. "Es sollen außergewöhnliche Wohnungen werden, mit einem besonderen Flair zu einem an-nehmbaren Preis", so Lackner. Vermietet werden sollen die Wohnungen ab Frühjahr 2017. Lackner: "Vorher macht es keinen Sinn, da es durchaus sein kann, dass die eine oder andere Wand noch verschoben werden muss, die auf dem Reißbrett wunderbar aussieht."

Aus der Fabrikhalle soll laut Lackner eine Art "U" herausgeschnitten werden, da die Raumtiefe sonst für Wohnungen ungeeignet sei. Das Flair der Klinkerfassade und der zahlreichen Säulen sollen aber erhalten bleiben. Lackner: "Im Inneren des Areals ist eine große Grünfläche vorgesehen." Auch ein Getränkemarkt ist geplant. Er soll aller-dings nicht vom Innenhof für die Kunden erreichbar sein. "Die Zufahrt soll über den Parkplatz des bereits bestehenden Einkaufszentrum erfolgen", meint Wiskirchen.

Nach den Plänen der Investoren werden die drei Mehrfamilienhäuser bereits im Au-gust 2017 stehen. Weil es sich dabei um Neubauten handelt, sei nicht mit Überra-schungen in der Bausubstanz zu rechnen, sagen sie.

Neben dem "Campus Flamersheim" soll in Richtung Tankstelle nach Wunsch von Wiskirchen und Lackner ein weiteres Neubaugebiet entstehen. "Das ist aber wirklich noch Zukunftsmusik. Erstmal wird das aktuelle Projekt umgesetzt", so Lackner. Das Eiscafé soll im ehemaligen Chefbüro entstehen. Die Jahrzehnte alte Platane soll ste-hen bleiben und den künftigen Gästen Schatten spenden.

Das alte Pförtnerhäuschen soll allerdings abgebrochen werden. Die große Lagerhalle an der Geierstraße ist bereits verschwunden. Die frühere Heizzentrale im Innenbereich samt Schornstein soll in Kürze folgen.