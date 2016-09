Eine Woche nach dem Angriff auf einen Schüler an der Gesamtschule Euskirchen ist die Staatsanwaltschaft kurz davor, die Akte offiziell zu schließen. Die beiden mutmaßlichen Täter sind zu jung, um strafrechtlich belangt werden zu können.

Nach der brutalen Attacke auf einen zwölfjährigen Schüler in Euskirchen will die Staatsanwaltschaft das Verfahren wahrscheinlich in der kommenden Woche offiziell einstellen. "Es werden derzeit keine weiteren Ermittlungen durchgeführt", sagte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Robin Faßbender, am Donnerstag. Die Akte müsse aber noch abschließend bearbeitet werden. "Wahrscheinlich werde ich Anfang nächster Woche oder Ende nächster Woche das Verfahren offiziell einstellen", sagte Faßbender.

Grund für das Ende der Strafermittlungen ist das Alter der mutmaßlichen Täter: Die beiden Schüler sind unter 14 Jahre alt und damit strafunmündig. Hinweise auf weitere Täter haben die Ermittler nach eigenen Angaben nicht. Auch Anhaltspunkte, dass Lehrer bei der Auseinandersetzung hätten einschreiten können, gebe es nicht. Die beiden Klassenkameraden sollen in der vergangenen Woche an der Gesamtschule Euskirchen auf den zwölf Jahre alten Schüler losgegangen sein. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er auch am Donnerstag noch in intensivmedizinischer Behandlung.

Während der Fall für die Staatsanwaltschaft vor dem offiziellen Abschluss steht, geht er für das Jugendamt weiter. Man sei im Gespräch mit den Eltern der beiden mutmaßlichen Täter, sagte ein Sprecher des Kreises Euskirchen am Donnerstag. Sie seien sehr kooperativ. Es gehe darum, "den Hilfebedarf zu ermitteln". Nach Angaben der Bezirksregierung Köln gehen die beiden Schüler auch vorerst nicht zur Schule. (red/dpa)