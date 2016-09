Kreis Euskirchen/Zülpich-Enzen (epa). Ein bisschen Regen im Vorfeld der Veranstal-tung hätte dem Gelände des Reitervereins Enzen-Euskirchen sicherlich ganz gut ge-tan. Vor allem beim Ritt durchs Gelände des Ritterguts Schick der Familie Bolten hatten die Pferde mit einem sehr harten Boden zu kämpfen. Die Zuschauer des traditionellen Herbstturniers hingegen konnten sich nicht beklagen. Sie erlebten zwei Tage lang Pferdesport auf hohem Niveau bei bestem Wetter.

Von Dressur über Springen bis zur Vielseitigkeitsprüfung im Gelände wurde einiges geboten. Besondere Aufmerksamkeit galt am Sonntag den Wettbewerben um die Kreismeisterschaft, die von der Kreissparkasse Euskirchen (KSK) nicht nur seit vielen Jahren finanziell gefördert, sondern auch durch Sachpreise wie Paradedecken unter-stützt wird. KSK-Vorstandsvorsitzender Udo Becker hatte sich in diesem Jahr persön-lich nach Enzen begeben. Da er selber mal Reitsport betrieben hat, kam er zunftgemäß in Reiterstiefeln, um so gegen die Widrigkeiten, die ein Reitplatz zuweilen bietet, ge-wappnet zu sein. Doch dank des guten Wetters und der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die den Platz sauber hielten, hätte man auch in Flip-Flops die Siegerehrung vornehmen können.

Becker zur Seite standen Landrat Günter Rosenke, der sich ebenfalls mit Pferden aus-kennt und alljährlich bei der Reiterprozession in Kallmuth dabei ist, sowie der stellver-tretende Vorsitzende und Schatzmeister des Kreisverbands für Pferdesport Euskir-chen, Jörg Dorn. Bei so viel "hohen Tieren" auf dem Reitplatz, wurde es selbst man-chem Großpferd etwas zu aufregend, und eines versuchte sogar, Reißaus zu nehmen. Nach gutem Zureden konnten schließlich aber doch noch alle Kreismeisterinnen mit den Siegestrophäen ausgezeichnet werden.

In der Leistungsklasse 0,6 "Vielseitigkeit", die vom Richtertrio Sylvia Franco Schröder, Susanne van Hooijdonk und Tonius Lehmkuhl bewertet wurde, landete Emma Hart-mann mit ihrem Pferd "Polys Pearl" auf dem ersten Platz, gefolgt von Jana Poßmann auf Master McBrown (Platz zwei) und Lena Wasser auf "Akitan's Amigo", die sich Platz drei sicherte. Alle drei Reiterinnen gehören dem RV Enzen an.

In der Leistungsklasse 3-5, in dem die Reiter ihr Können ebenfalls in den Bereichen Dressur, Springen und Gelände zeigen mussten, ging der erste Platz an Anke Aigner-Bolten auf "Rock's Hope". Platz zwei holte sich Kimberly Malek auf "Cosma 37". Auch diese beiden Reiterinnen gehören zum RV Enzen. Bewertet wurden die Reiterinnen von Andre Kolmann und Theo Theelen.

Auch für die Gesamtwertung der Kombinierten Prüfung Klasse A gab es von der Kreis-sparkasse Euskirchen Preise. Hier konnte Udo Becker Camilla Vreden vom RFV Bad Honnef zum ersten Platz gratulieren. Gefolgt wurde Vreden von Kreismeisterin Anke Aigner-Bolten, Isabel Men Geler vom ZRFV Lützow Hamminkeln, Maylin Fröhlich vom RFV Geisbüschhof und Leoni Leuwer vom RJC Rodderberg.