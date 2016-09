Kindergartenplatz per Mausklick

Kreis Euskirchen (bp). Die Zeiten des mühsamen "Kita-Marathons" sind vorbei, die Zukunft heißt "Kita-Navigator": Ab 1. Oktober wird im Kreis Euskirchen ein online-basiertes Vormerksystem für Kindergartenplätze eingeführt. Eltern können sich künftig bequem von zuhause eine Wunsch-Kita aussuchen und sich umfassend informieren. Der Startschuss erfolgt am 1. Oktober 2016.

Martina Hilger-Mommer, Teamleiterin in der Abteilung Jugend und Familie der Kreisverwaltung, ist froh über das neue Angebot: "Damit erleichtern wir den Eltern den Zugang zu einem Betreuungsplatz für ihr Kind." Die Umsetzung des Projekts war durchaus sportlich, denn der Kreistag hatte erst Ende 2015 die Einführung des Kita-Navigators beschlossen. Doch in Zusammenarbeit mit ihrem Team, den Kita-Leiterinnen und Trägern ging das Ganze letztlich zügig über die Bühne.

Alle Eltern, deren Kinder zum 1. August 2017 einen Kindergarten im Kreis Euskirchen besuchen sollen (oder auch im Laufe des Jahres vor diesem Termin), können sich ab Oktober 2016 für die Wunsch-Kita vormerken. Martina Hilger-Mommer betont mit Nachdruck: "Auch die Eltern, die ihre Kinder bereits in der Vergangenheit in einer Kita angemeldet haben und dort auf einer Warteliste stehen, müssen sich unbedingt für den gewünschten Aufnahmetermin online vormerken."

Im Kita-Navigator sind alle 132 Kindergärten in allen Städten und Gemeinden des Kreises Euskirchen erfasst. Eltern können sich ganz einfach online über Standort, Ausstattung und pädagogisches Profil informieren.

Bei der Vormerkung über den Kita-Navigator geben Eltern alle notwendigen Daten des Kindes im Programm an. Unter strenger Beachtung des Datenschutzes werden die Infos anschließend an die Wunsch-Kita(s) übermittelt. Die bis zu maximal drei vorgemerkten Kitas setzen sich - je nach Wunsch auf elektronischem Weg oder per Post - mit den Eltern in Verbindung, um ein persönliches Kennenlernen zu vereinbaren. Denn trotz innovativer elektronischer Unterstützung - entscheidend bleibt, dass Eltern und Kita sich füreinander entscheiden und vertrauensvoll zusammen arbeiten, damit die Kinder sich gut entwickeln können.

Anfang 2017 erhalten die Eltern im nächsten Schritt Vertragsangebote oder die Mitteilung, dass in keiner der vorgemerkten Kitas ein Platzangebot unterbreitet werden kann. Aber auch im Falle einer Absage geht kein Kind leer aus. Schließlich besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Lebensjahr und bislang konnte der Kreis Euskirchen diesen Rechtsanspruch in jedem Einzelfall auch erfüllen.

Als Alternative zu einem Platz in einer Kindertagesstätte gibt es für Kinder, die unter drei Jahre alt sind, auch die Möglichkeit, die Betreuung durch eine Tagespflegemutter oder einen Tagespflegevater in Anspruch zu nehmen. Dabei werden bis zu fünf Kinder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut. Die Elternbeiträge sind in derselben Höhe zu entrichten wie für einen vergleichbaren Kindergartenplatz. Die Vermittlung von Tagespflege erfolgt kreisweit über den Kinderschutzbund Euskirchen. Dort werden Eltern umfassend beraten und entsprechende Tagespflegepersonen vermittelt.

Übrigens: Wer keine Möglichkeit hat, sich im Internet zu informieren und einen Kindergartenplatz auszuwählen, kann wie bisher zu der gewünschten Kita gehen und dort die Buchung gemeinsam mit der zuständigen Fachkraft vornehmen. Denn alle Anmeldungen laufen ab dem 1. Oktober über den Kita-Navigator. Weitere Infos enthält ein Flyer, der ab sofort in allen Rathäusern, in Kitas, Schulen und bei Ärzten ausliegt.

Hintergrund für die Einführung des Kita-Navigators ist das Kinderbildungsgesetz (Kibiz). Hier werden Fristen genannt, innerhalb derer das Jugendamt auf Anmeldungen zu reagieren hat. Bislang erfolgten die Anmeldungen ausschließlich bei den Trägern oder direkt in den Einrichtungen, so dass das Kreis-Jugendamt keinen Gesamtüberblick hatte.

Ansprechpartnerinnen Kita-Navigator:

Kreis Euskirchen, Abteilung Jugend und Familie

Kathrin Poganski, Tel. 02251-15 970

Carina Schiffers, Tel. 02251-15 625

Ansprechpartner Tagespflege:

Kinderschutzbund Euskirchen

Tel. 02251-7025816

