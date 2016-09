Schlag für Schlag etwas Gutes getan

Bad Münstereifel-Eschweiler (bp). Der Golfclub Bad Münstereifel ist nicht umsonst vom Deutschen Golf Verband mit dem Zertifikat zur Förderung der Jugend ausgezeichnet. Er fördert nicht nur seine eigenen Kinder und Jugendlichen im Golfclub, sondern er möchte auch die Kinder in der unmittelbaren Umgebung unterstützen.

Beim diesjährigen Sommerfest spielten die Golfer bei dem "Nearest-to-the-Pin"-Wettbewerb, bei dem den Ball mit dem ersten Schlag so nah wie möglich ans Loch zu geschlagen gilt, nicht nur um attraktive Preise, sondern vor allem für den guten Zweck. Mit jedem Schlag erhöhte sich der Spendenbetrag für den Kinderschutzbund, den die Golfanlage dieses Jahr als begünstigte Einrichtung ausgewählt hatte. So konnten jetzt insgesamt 1045 Euro an die Kulturbeauftrage des Kinderschutzbundes Elke Andersen, übergeben werden.

"Auf der Anlage in Bad Münstereifel-Eschweiler werden Kinder ab sechs Jahren gefördert. Dabei ist es nicht notwendig, dass auch die Eltern Golf spielen oder gar Mitglied werden", betont Tilman Wrede, der Geschäftsführer der Golfanlage. "Das Schöne an dem Sport ist, dass er über mehrere Generationen hinweg ausgeübt werden kann. So ist es üblich, dass zum Beispiel die Tochter mit dem Vater oder sogar mit der Oma spielt. Die jüngsten aktiven Mitglieder sind fünf Jahre und die ältesten über 85", so Wrede weiter.