Die Trojaner in der Eifel

Stattliche sieben Metern lang und mehr als zehn Meter hoch ist das Trojanische Pferd, das Paul Greven in den vergangenen Monaten auf seinem Kunsthof in Honerath geschaffen hat.

Bad Münstereifel-Honerath (bp/tor). Nein, eine Invasion haben die Honerather wohl eher nicht zu befürchten - auch wenn seit einigen Wochen ein Trojanisches Pferd in dem Dörfchen im Bad Münstereifeler Höhengebiet steht. Doch handelt es sich hier keineswegs um ein fragwürdiges Geschenk der Griechen, um den 50-Seelen-Ort von innen heraus einnehmen zu können, sondern um ein weiteres Werk des Künstlers Paul Greven. Deshalb ist allenfalls eine Invasion von kunstinteressierten Menschen zu befürchten, wenn das überdimensionale Kunstwerk am 24. und 25. September im Rahmen des "14. Honerather Skulpturen Symposions" erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Wie würde unser Leben wohl heute aussehen, hätte es die alten Griechen nicht gegeben? Sie übten großen Einfluss auf viele spätere Kulturen aus - besonders auf unsere. Nicht umsonst wird Griechenland die "Wiege der europäischen Kultur" genannt. Vor allem für die Römer, die etwa zur Zeit Christi Geburt die Führungsrolle übernahmen, war das antike Griechenland der kulturelle Vorreiter. Obwohl seit Monaten über Griechenland viel in den Medien berichtet wird, gerät die griechische Kultur zurzeit etwas ins Hintertreffen. Wirtschaftliche Aspekte und Schlagwörter wie Eurokrise, Fiskalpakt, Rettungsschirm, Schuldenbremse, Generalstreik und so weiter beherrschen die Berichterstattung über Griechenland.

Dem will der Maler und Bildhauer Paul Greven mit seinen künstlerischen Mitteln etwas entgegensetzen. "Denn", so sagt er, "Globalisierung findet ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Kultur statt."

Der Kölner Paul Greven, der seit vielen Jahren in der Eifel lebt, hat im Laufe von 15 Jahren auf seinem 7500 Quadratmeter großen Hofgelände im kleinen Bad Münstereifeler Ortsteil Honerath ein einmaliges Gesamtkunstwerk geschaffen. Viele große Naturplastiken, eine Museumsscheune und ein großer Ausstellungsraum locken jährlich immer mehr Kunstinteressierte in den malerischen Eifelort im Höhengebiet von Bad Münstereifel. Schulklassen, Vereine, Familien mit Kindern, Studentenseminare, Einzelpersonen etc. melden sich fast täglich an. Dieses Ausstellungsareal ist aber nicht vergleichbar mit einem geschniegelten Skulpturenpark. Anzutreffen ist in Honerath eine lebendige Stätte, eine künstlerische Baustelle. Zu bestaunen ist dort das Werk eines individuellen Künstlers, der die Rolle eines Architekten, Statikers, Ingenieurs und universellen Handwerkers in sich vereint. Greven setzt so mit seinen Arbeiten auf seinem Kunsthof frische Impulse zu den gängigen und strapazierten Kunstpräsentationen.

Dies sieht auch der Landschaftsverband Rheinland in Köln so, der Paul Greven nicht nur im vorigen Jahr mit dem Rheinlandtaler ausgezeichnet hat, sondern auch Fördermittel für sein aktuelles Projekt bereitstellt. Landrat Günter Rosenke, der seit vielen Jahren die Arbeiten auf dem Kunsthof begleitet, hat für dieses Projekt die Schirmherrschaft übernommen. Und die Bad Münstereifeler Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian unterstützt das Projekt ebenso wie die "Bürgerstiftung Bad Münstereifel".

Um dem derzeit herrschenden, negativen Griechenbild etwas Positives entgegenzusetzen, hat Greven symbolisch das Trojanische Pferd gewählt, "denn mit Geduld und List sind", so Greven, "auch die scheinbar nicht zu überwindenden Hindernisse aus dem Weg zu räumen."

Grevens Pferd ist - wie alle seinen Naturskulpturen - hauptsächlich aus Holz, Pappmaché und Eisen gebaut. Es hat eine Höhe von etwa sieben Metern und eine Länge von mehr als zehn Metern, also ein wahrlich Trojanisches Pferd. Im Inneren der Skulptur führt eine Treppe in die erste Ebene für Kinder und weiter in die zweite Ebene für Erwachsene. Am 24. und 25. September wird es beim "14. Honerather Skulpturen Symposion" erstmals einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Dabei werden sich die "Krieger" im und am Pferd als Musiker, Philosophen, Theaterleute und so weiter entpuppen. Auch Schriftsteller und andere Künstler aus der hiesigen Region und aus dem Kölner Raum werden mit ihren Mitteln etwas zum Thema beitragen.

Zur Einweihung des Pferdes am Samstag, 24. September, wird sogar der Generalkonsul von Griechenland, Grigorios Delavekouras, nach Honerath kommen und ein Grußwort sprechen. Das "14. Honerather Skulpturen Symposion" beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr. Neben dem Trojanischen Pferd sind auch die anderen, von Paul Greven geschaffenen Werke auf dem Kunsthof Greven zu besichtigen. Dazu gibt es ein umfangreiches Aktions- und Unterhaltungsprogramm.

www.kunsthofgreven.de