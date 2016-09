Hohe Zustimmung für Markus Ramers

Kreis Euskirchen/Weilerswist (bp). Markus Ramers ist Landtagskandidat der SPD im Wahlkreis Euskirchen 1. Auf einem Mitgliederparteitag der SPD im Kreis Euskirchen in Weilerswist erhielt er von den Stimmberechtigten einen Zuspruch von 93,2 Prozent. In einer kämpferischen Rede konnte Ramers die Parteimitglieder von sich überzeugen. "Wir müssen unsere Schulen weiter stärken, um die besten Vorrausetzungen für die Lernerfolge aller Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Es ist wichtig, dass wir den richtigen Weg der Landesregierung in der Bildungspolitik weiter gehen und, wo nötig, noch verbessern" so Ramers.

Auch auf die Flüchtlingssituation ging Ramers in seiner Rede ein: "Natürlich verstehe ich, wenn Menschen bei uns im Kreis Angst vor einer Überfremdung und einer steigenden Kriminalität hätten. Diese Ängste darf man aber keines Falls schüren. Zuversicht und Gelassenheit sind das richtige Rezept. Wir haben im Bereich der Integration im Kreis Euskirchen in den vergangenen Monaten richtig viel geschafft" stellte Ramers fest.

Markus Ramers lobte ausdrücklich das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in unterschiedlichsten Vereinen. "Das Ehrenamt muss weiter gestärkt werden" forderte er.

Insgesamt nahmen knapp 100 Mitglieder am Kreisparteitag teil. Ehrengast war NRW-Innenminister Ralf Jäger, der über die innere Sicherheit in NRW referierte. "Von den Flüchtlingen, die zu uns kommen, dürfen wir nicht erwarten, dass sie ihre Religion und ihre Lebenskultur hier aufgeben. Aber wir erwarten, dass sie unsere Werte und Normen akzeptieren!"

Zu den Ersten, die Markus Ramers gratulierten, zählte auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Helga Kühn-Mengel. Markus Ramers wird nun am 14. Mai 2017 zur Landtagswahl als SPD-Direktkandidat für Bad Münstereifel, Blankenheim, Euskirchen, Dahlem, Mechernich, Nettersheim, Weilerswist und Zülpich antreten. Hellenthal, Kall und Schleiden gehören zum Landtagswahlkreis Düren 2/Euskirchen 2, für den der Sozialdemokrat Cem Timirci aufgestellt wurde. Timirci war auch nach Weilerswist gekommen, um Ramers zu unterstützen.

Ramers, 29-jähriger Gymnasiallehrer aus Blankenheim-Freilingen ist seit drei Jahren Vorsitzender der SPD im Kreis Euskirchen und seit einem Jahr stellvertretender Landrat des Kreises.