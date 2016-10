Die Zukunft des Handwerks auf den Weg gebracht

Kreis Euskirchen (tom). "Ich habe nicht ansatzweise damit gerechnet, eine der beiden Innungsbesten zu sein", sagte Annchristin Berners. Die Hellenthalerin gehört mit Celina Höger aus Kall zu den beiden besten Auszubildenden des Friseurhandwerks im Kreis Euskirchen.

"Ich mag es total, Menschen zu verändern und dafür im Idealfall noch Anerkennung zu erhalten", ergänzte Höger, die vorerst in ihrem Ausbildungsbetrieb in Nettersheim bleiben möchte. Die 20-jährige Berners hingegen ist bereits auf der Meisterschule und hat einen klaren Plan. "Ich möchte mich selbstständig machen", sagt sie. Die beiden Friseurinnen gehörten zu den 98 Lehrlingen im Kreis Euskirchen, die jetzt im S-Forum der Kreissparkasse Euskirchen losgesprochen wurden.

Zu den Innungsbesten der Handwerkerlehrlinge gehört auch Johannes Roth. Der Stotzheimer absolvierte bei Werner Esser eine Ausbildung zum Elektroniker mit dem Schwerpunkt Energie- und Gebäudetechnik. "Ich hätte gerne eine Eins vor dem Komma gehabt, aber mit der Zwei bin ich auch zufrieden, zumal ich meine Prüfung um ein halbes Jahr vorgezogen habe", freute sich Roth.

Neben dem Fußballer des SV Schwarz-Weiß Stotzheim zählen auch Karsten Sengespeick (Bäcker, Mechernich), Stefanie Stolz (Bäckereifachverkäuferin, Mechernich), Maximilian Reineke (Beton- und Stahlbetonbauer, Nörvenich) sowie Sebastian Krewel (Straßenbauer, Zülpich), Jonas Sitta (Anlagenmechaniker, Schleiden), Felix Sebastian Kohnert (Tischler, Bad Münstereifel) und Lucas Lippertz (Zimmerer, Dahlem) zu den Innungsbesten.

"Sie haben sich eine Basis geschaffen, mit der Ihnen die Welt offen steht", sagte der Kreishandwerkmeister der Kreishandwerkerschaft Rureifel, Gerd Pelzer. Der Gastgeber und Vorsitzende des Vorstands der Kreissparkasse Euskirchen, Udo Becker, ergänzte: "Es geht um die Zukunft des Handwerks. Der Fachkräftemangel ist auch im Kreis Euskirchen angekommen und deshalb benötigen wir Fachkräfte wie Sie." Das Handwerk im Kreis Euskirchen habe einen goldenen Boden, so Becker. Weniger golden sei hingegen der Lohn - etwa bei den Friseurinnen. "Das ist in unserem Beruf eben so, aber das macht nichts. Aber man muss den Beruf deshalb schon mit besonderer Leidenschaft machen", sagt Celina Höger.

Laut Vize-Landrat Markus Ramers gibt es rund 2900 Handwerksbetriebe. "Eine neue Generation von Gesellen macht sich auf den Weg in die Zukunft und die Zukunft sind Sie", sagte Ramers: "Mit dem Gesellenbrief in der Hand stehen Ihnen alle Türen offen."

Die weiteren Gesellinnen und Gesellen:

Bäcker/in: Julian Bannert, Peter Paul Genz, Sven Gerhard, Alexander Lingscheid, Mario Steiner, Dominik Tharr.

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk - Schwerpunkt Bäckerei: Tatjana Becker, Jenny Hambach, Denise Karuschka, Jenny Klinkhammer, Jennifer Krings, Stephanie Schmitz, Lydia Wied.

Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk - Schwerpunkt Fleischerei: Christina Lehrheuer, Katrin Nonnen.

Friseurin: Anna Bernhardt, Denisa Ferataj, Michelle Friedrichs, Julia Gölden, Annika Graf, Annalena Heift, Maike Krupp, Janus Lanzerath, Marina Poschen, Anna-Maria Sarianidis, Sabine Schmuck, Bianca Wallraff.

Maurer: Niklas Bodengesser, Moritz Goebel, Frederik Heilmann, Fernando Heinen, Vitali Lukanenko, Dominik Sures.

Straßenbauer: Ibrahim Akar, Alexander Arns, Patrick Baumann, Pascal Dahm, Tobias Hohnen, Sebastian Krombach, Kai Ostermann, Manuel Thiel.

Tiefbaufacharbeiter - Schwerpunkt Straßenbauarbeiten: Marius Kump.

Stuckateur: Furkan Esenkar, Rico Weyand.

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Fabian Breiner, Ralf Esser, Tobias Henk, Alexander Schmitz.

Kraftfahrzeugmechatroniker - Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik: Daniel Hupp, Nico Karuschka, Jan Rettke.

Kraftfahrzeugmechatronikerin - Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik: Sabrina Nüsken.

Maler- und Lackierer/in - Fachrichtung Gestaltung und Instandhaltung: Mark Behnke, Julia Greuel, David Kohns, Marcel Leber, Hendrik Lübeck, Alexander Prinz, Karl Schäfer.

Bauten- und Objektbeschichter: Fabian Meli.

Tischler/in: Anton Berg, Andreas Graff, Kay Heimbach, Marc Heiter, Ruth M. Hedwig Hellmanns, Isaak Henrichs, Pascal Hündgen, Florian Junghanß, Markus Koch, Normen Kops, Niklas Krischer, Florian Kursch, Brian Joachim Schmitz.