Ordensburg Vogelsang wird Besucherzentrum

Als das belgische Militär abzog, stand die Eifel-Region mit der gewaltigen Architektur der Nazis vor einer großen Aufgabe. Nach der offiziellen Eröffnung mit zahlreichen Gästen aus der Politik, unter anderem NRW-Familienministerin Christina Kampmann, geht es in die neue Nutzung.

Einer der größten erhaltenen NS-Bauten in Deutschland wird neu genutzt: Die frühere nationalsozialistische Eliteschule "Ordensburg" Vogelsang in der Eifel ist am Sonntag als Ausstellungs- und Besucherzentrum eröffnet worden. Im Mittelpunkt stehen zwei sehr unterschiedliche Ausstellungen: Die Dokumentation "Bestimmung Herrenmensch" geht auf die Bedeutung der früheren Ordensburg Vogelsang in der Zeit des Nationalsozialismus ein. Die Ausstellung "Wildnis(t)räume" spricht mit ihren Informationen zum einzigen nordrhein-westfälischen Nationalpark alle Sinne an.

Vogelsang liegt mitten im einzigen nordrhein-westfälischen Nationalpark Eifel. Die Betreibergesellschaft "Vogelsang ip" rechnet mit jährlich 300 000 Besuchern auf dem Areal. (red/dpa)