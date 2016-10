Abschluss mit Auszeichnung

Kreis Euskirchen/Aachen (bp). Insgesamt 241 Auszubildende und damit 8,1 Prozent aller Kandidaten im Kammerbezirk Aachen haben ihre Prüfung im Sommer 2016 mit der Note 1 abgeschlossen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen ehrte die Prüflinge jetzt während einer Feierstunde in der IHK für diese besondere Leistung. 21 aller "sehr Guten" stammen aus dem Kreis Euskirchen.

"Der demografische Abschwung und die bevorstehende Verrentungsphase der Nachkriegsgeneration führen zu einer deutlichen Knappheit gut ausgebildeter Menschen", sagte IHK-Vizepräsidentin Stefanie Peters. Aufgrund der hervorragenden Leistungen prophezeite sie den Prüflingen beste Zukunftschancen: "Die konstant hohe Quote der sehr guten Abschlussprüfungen im IHK-Bezirk Aachen bestätigt die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft unserer Jugend."

"Trotz zahlreicher Krisen in der Welt und vieler Unwägbarkeiten befinden sich die Unternehmen unserer Region in einer stabilen Verfassung und suchen qualifizierte Fachkräfte", betonte Peters, die sich zum Schluss bei allen Akteuren bedankte, die die Prüflinge durch "ihr hohes Maß an Fachwissen und ihr pädagogisches Einfühlungsvermögen" unterstützt und motiviert hätten.

Nachfolgend die 21 Top-Azubis aus dem Kreis Euskirchen: Nina Caspers (Industriekauffrau), Daniel Eiden (Verkäufer), Nico Elzer (Fachkraft für Lagerlogistik), Anna-Lena Filz (Kauffrau im Einzelhandel), Teetje Fischer (Maschinen- und Anlagenführer), Richard Hoven (Mechatroniker), René Kampf (Maschinen- und Anlagenführer), Dennis Klein (Kaufmann im Einzelhandel), Florian Lesch (Maschinen- und Anlagenführer), Maximilian Meinold (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen - Fachrichtung: Versicherung), Jessica Möres (Industriekauffrau), André Pferrer (Industriemechaniker), Helene Radziszewski (Kauffrau im Einzelhandel), Christian Schmitz (Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik), René Schmitz (Automatenfachmann), Thomas Niklas Simons (Industriekaufmann), Kevin Soost (Maschinen- und Anlagenführer), Tobias Tiede (Maschinen- und Anlagenführer), Samuel Wall (Mechatroniker), Matthias Wiedenau (Industriemechaniker), Sevtap Yas (Verkäuferin).