Mechernich wurde zur Festmeile

Mechernich (pp). Der gesamte Mechernicher Stadtkern war am Sonntag mit Brunnen-fest und Herbstkirmes zu einer einzigen großen Festmeile geworden: Kirmesbuden und Fahrgeschäfte, Gewerbeaussteller und Showbühnen reihten sich zwischen Rathaus, Eifel-Center und Gartenplatz aneinander. Da flogen Kinder auf bunten Flug-zeugen durch die Luft, am Rotkreuz-Stand wurde Erste Hilfe geübt und an den Aus-stellungsgeräten des Sternenparks konnten Neugierige die Sonne in einem ganz an-deren Licht betrachten - während durch die Straßen der Duft von Popcorn und Grill-würstchen wehte.

Zum ersten Mal waren die Mechernicher Herbstkirmes und das Brunnenfest zusam-mengelegt worden. Kulturprogramm, Gewerbeschau und Kirmes - die Vielfalt der Akti-onen lockte Jung und Alt, Vereine, Familien und Freunde in die Stadt am Bleiberg. "Die Kirmes und das Brunnenfest zusammenzulegen war die einzig richtige Entschei-dung", sagte Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick. "So konnten Kräfte gebündelt wer-den, denn die Veranstaltung wurde in hohem Maße von den Akteuren in Mechernich getragen."

Nur das Wetter machte Veranstaltern und Gästen einen Strich durch die Rechnung: Bei der Eröffnung bekamen die Organisatoren nasse Füße und die Besucher flanier-ten zwischen Regenschauern. "Sobald die Sonne scheint, sind die Leute da", erzählte Heinz Schmitz, Hauptorganisator des Brunnenfestes. Bürgermeister Schick fügte hin-zu: "Über den Tag verteilt kamen zahlreiche Besucher nach Mechernich - auch aus den umliegenden Ortschaften und Gemeinden." Dennoch waren ein Teil der erhofften Besucher und sogar einige Aussteller wohl wegen des zwischenzeitlichen Regenwet-ters zu Hause geblieben.

Einen guten Platz hatte sich der Astronom Harald Bardenhagen von der Sternwarte der Astronomen-Werkstatt "Sterne ohne Grenzen" in Vogelsang IP ausgesucht. Vor dem Mechernicher Rathaus hatte er einige Gerätschaften aufgebaut, mit denen Interessier-te die Sonne beobachten konnten. "Bei Regen sind die Leute ins Trockene geflüchtet und haben sich unsere Ausstellung im Rathaus angesehen. Und wenn sich die Wol-ken verzogen haben, konnten sie bei uns die Sonne beobachten", so Bardenhagen.

In Sachen Sternenbeobachtung ist er vom Standortvorteil der Eifel überzeugt: "In Großstädten wie Köln erleben die Menschen gar nicht mehr Nacht und Dunkelheit. In einer ländlichen Gegend wie bei unserer Sternwarte in Vogelsang aber auch in Me-chernich kann man die Welt und die eigene Heimat nachts mit anderen Augen sehen." Dem stimmten auch die drei Besucher zu, die sich gerade von ihm die Sonnenflecken zeigen ließen: "In Mechernich sehen wir ganz viele Sterne, sogar die Milchstraße konnten wir als Schleier erkennen."

Dem Rathaus gegenüber gab es den ganzen Tag über ein buntes Programm mit Musik unter anderem vom Musikverein Alendorf oder den Bands "9Steps" und "Reinhard & Mey". Dort fand schließlich auch die Spendenübergabe der Mechernicher Weltjugend-tagsgruppe an die Mechernich-Stiftung statt. Die Jugendlichen aus der Gemeinschaft der Gemeinden St. Barbara waren zugunsten der Hochwasser-Opfer im Stadtgebiet Mechernich den ganzen Nachmittag über mit der Sammelbüchse unterwegs gewesen.

Mehr als 700 Euro waren zusammengekommen. "Ich finde es wirklich bemerkenswert und in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich, dass es Menschen gibt, die in solch schweren und außergewöhnlichen Zeiten auch an die Menschen und Familien den-ken, die unverschuldet in eine solche Notlage geraten sind", sagte Stadtkämmerer Ralf Claßen, der als Vorsitzender der Mechernich-Stiftung die Sammelbüchsen entgegen-nahm.

Eine weitere Spende für die Stiftung gab es von Optik Jonen. Das Team hatte Slush-Eis mit Erdbeer- und Kaugummi-Geschmack verteilt - und von vielen Naschkatzen eine Spende für die Sammeldose der Mechernich-Stiftung bekommen.

Um Hilfe in Notlagen ging es auch am Rotkreuz-Pavillon gegenüber dem Autoscooter. Während der Sanitätsdienst des Deutschen Roten Kreuzes zum Glück nur kleinere Wehwehchen zu verarzten hatte, konnten Besucher an einer Puppe lernen, wie man im Ernstfall eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführt. "Das ist die einzige Mög-lichkeit, dem Betroffenen eine Chance zu geben", erklärte Ute Michaelis, Erste-Hilfe-Ausbilderin vom Roten Kreuz im Kreis Euskirchen, und fügte hinzu: "Wenn es um die Kenntnisse in Erster Hilfe geht, gibt es aber noch einen großen Nachholbedarf."

Seinen letzten Auftritt hatte am Sonntag das Stadttambourcorps "Freundschaftsklän-ge", das sich jetzt aufgrund von mangelndem Nachwuchs nach mehr als 40 Jahren auflöste. Am Abend zuvor hatten die Spielleute noch das traditionelle Ausgraben des Kirmesknochens begleitet, mit dem die Herbstkirmes eröffnet worden war.