Das Publikum kürt den Gewinner

Euskirchen (pg). "Es ist die Castingshow für die Euskirchener Kulturnacht", schmunzelte Bürgermeister und Schirmherr Dr. Uwe Friedl jetzt bei der Programmvorstellung für den "11. Euskirchener Kleinkunstpreis", der jährlich vom Verein "Frauen helfen Frauen" organisiert wird. Denn der Gewinner erhält nicht nur ein Preisgeld in Höhe von 1111 Euro, sondern immer auch eine Einladung zur nächsten Kulturnacht in Euskirchen.

Am 29. Oktober ist es wieder soweit: Sieben Künstler stellen sich dann im City-Forum dem Votum des Publikums. 15 Minuten haben sie jeweils Zeit, die Besucher von ihrem Können zu überzeugen. Anschließend können die Zuschauer abstimmen, wer ihnen am besten gefallen hat. "Wir stellen wieder ganz unterschiedliche Genre nebeneinander", meinte Katharina Röpke vom Verein "Frauen helfen Frauen", dies mache die Entscheidung für das Publikum nicht leicht.

Aus 50 Bewerbern haben Mitglieder des Vereins die sieben Teilnehmer ausgewählt, die nun eine Chance haben, den von der Euskirchener Künstlerin Karla Götze geschaffenen Pokal zu gewinnen. Im vergangenen Jahr trennten nur acht Stimmen den Gewinner von der Zweitplatzierten, dies zeige, wie dicht das Niveau der auftretenden Künstler ist.

"De Frau Kühne", alias Ingrid Kühne, musste sich voriges Jahr zwar knapp geschlagen geben, dafür moderiert sie die diesjährige Veranstaltung im City-Forum. "Die ist urkomisch", versicherte Röpke. Das Publikum kann sich also auf einen unterhaltsamen Abend gefasst machen. "Es fällt immer schwer, eine Entscheidung zu treffen", meinte auch Christian Metze, Geschäftsführer des Energieunternehmens "e-regio", das den Kleinkunstpreis wieder finanziell unterstützt. Es gäbe immer viele Diskussionen an den Tischen, sagte Metze.

Mit dabei ist in diesem Jahr Sandra Schüssler, die sich selbst als Gesundheitsclown bezeichnet. "Lachen ist besser" lautet ihr Motto. Franziska Ball präsentiert sich als Supermama Clara Loft und durchlebt mit den Zuschauern den ganz normalen Alltagswahnsinn im Familienleben - und das mit parodierten Pop-, Schlager- und Chansonmelodien, die sie in ihre Geschichten einbindet. Roman Weltzien wird im Oktober wagemutig auf die Rückseite einer Bahnfahrkarte und in die Kochtöpfe der Sterneköche schauen. Rose Neu steigt mit Gitarre und Akkordeon auf die Bühne. Die ausgebildete Sängerin und Musiktherapeutin verwandelt sich mit Leidenschaft in schräge Figuren.

Michael Feindler gilt als Lyriker unter den Kabarettisten und hält an der Behauptung fest, man dürfe dem Publikum ruhig etwas mehr zutrauen - im Hinblick auf Denkleistung, Schmerzgrenze und Empfindsamkeit. Musikalisch ist Vanessa Maurischat unterwegs. Singen ist die beste Medizin und das Klavier der Herzschrittmacher fürs Gemüt, meint sie. Schließlich tritt auch noch Jan van Weyde auf. Er ist Comedian, Schauspieler und Synchronsprecher. Er bewegt sich in einer Welt aus schönem Schein, Casting-Wahn und Kommerz und wirft Fragen auf, wie: Was haben Bud Spencer und Jamie Oliver gemeinsam?

Beim Kauf einer Eintrittskarte tut man übrigens nicht nur für sich etwas Gutes, sondern auch für "Frauen helfen Frauen", denn die Gewinne aus der Veranstaltung fließen in die Arbeit des Vereins.

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf bei der SVE Euskirchen (Oststraße 1-5) sowie bei der Buchhandlung Rotgeri (Bahnhofstraße 16-18) erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.euskirchener-kleinkunstpreis.de.