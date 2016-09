Spielplatz in Schuss gebracht

Zülpich-Oberelvenich (tom). Der kleine Tom konnte es kaum erwarten. Er wollte klettern und rutschen. Kaum hatte Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen seine Rede beendet, legte Tom auch schon los. Der Spielplatz im kleinen Ortsteil Oberelvenich kann wieder genutzt werden. In den vergangenen Monaten wurden der Spielplatz, der Bolzplatz und der Standort der Altglas- und Altkleidercontainer mit finanzieller Hilfe der Stadt und viel ehrenamtlicher Arbeit der Oberelvenicher auf Vordermann gebracht.

"Es ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein solches Projekt in Zeiten knapper Kassen realisiert werden kann", lobte Hürtgen das Engagement. Einwohner seien zu ihm in die Bürgersprechstunde gekommen und hätten erklärt, dass da etwas geschehen müsse. Vieles sei in die Jahre gekommen.

Bei einer Ortsbesichtigung wurde in enger Absprache mit den Eltern und dem Nachwuchs des Dorfes entschieden, welche Spielgeräte aufgestellt werden sollen. Aus ehemaligen Töpfen der Landesgartenschau flossen laut Hürtgen rund 3000 Euro in das Projekt. Die Pflasterung des Stellplatzes für die Container übernahmen die Bürger.

"Der Spielplatz ist der Mittelpunkt des Ortes. Die Kinder sind unsere Zukunft; ist doch klar, dass wir uns für sie engagieren", sagte Ortsvorsteher Hans von Hagenow. Der Oberelvenicher Heinz-Josef Zaun hat die Patenschaft über die Pflege des Bolzplatzes übernommen.

Abgeschlossen ist die Arbeit aber noch nicht. "In den nächsten zwei Wochen soll ein überdachter Unterstellplatz mit Bank errichtet werden, damit die Erwachsenen gemütlicher den Kindern beim Spielen zuschauen können", sagte Zaun.