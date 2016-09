Begegnungen auf Augenhöhe

Kreis Euskirchen/Euenheim (tom). Der "Integration Point" im Berufsbildungszentrum Euskirchen in Euenheim soll Flüchtlinge möglichst früh in Ausbildung oder Arbeit bringen. Seit Februar gibt es die gemeinsame Anlaufstelle der Agentur für Arbeit in Brühl und des Jobcenters EU-aktiv für Asylbewerber.

519 geflüchtete Menschen werden aktuell im "Integration Point" betreut, 400 davon sind Männer. 327 Personen sind Zuwanderer aus Syrien, 89 kommen aus dem Irak, 32 aus dem Iran. "39 Prozent der Menschen sind jünger als 25 Jahre und 37 Prozent sind zwischen 26 und 35 Jahre alt", sagt der Koordinator des "Integration Point", Frank Bosse.

Eines verbindet laut Bosse 90 Prozent aller Kunden: Sie haben keine deutschen Sprachkenntnisse. Bosse: "Etwa die Hälfte der Flüchtlinge benötigt Alphabetisierungskurse, weil sie entweder gar nicht oder nur in ihrer Landessprache lesen und schreiben können."

Genau hier setzen die Agentur für Arbeit und das Euskirchener Jobcenter an. "Wir haben fast allen Kunden eine Maßnahme zur Berufsorientierung und zum Spracherwerb anbieten können. Die Flüchtlinge werden in den Kursen informiert, wie der hiesige Ausbildungs- und Arbeitsmarkt strukturiert ist. Vor allem können sie in den Kursen aber Deutsch lernen, denn das ist die alles entscheidende Voraussetzung, um in den Alltag integriert werden zu können und den Sprung in die Arbeitswelt zu schaffen", sagt Josef Weingarten, der Geschäftsführer des Jobcenters EU-aktiv.

Walid Kazmous hat diesen Sprung geschafft. Der Flüchtling aus Syrien arbeitet seit zwei Wochen im Kaller Dienstleistungsunternehmen "Team Industriebedarf". "Es ist ganz normal, dass man Flüchtlingen eine Chance geben muss. Viele wollen unbedingt arbeiten - einer davon ist Walid", sagt der Geschäftsführer der Kaller Firma, Heinz Haas. Er sei sofort begeistert gewesen von Walids offener Art.

"Ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten kann. Das lenkt mich ein wenig ab. Ich habe meine Frau und mein Kind seit einem Jahr nicht gesehen", sagt der Lagerist, der in seiner Heimatstadt Aleppo 14 Jahre lang in der Telekommunikationsbranche tätig war.

Auch Randa Kallawi gehört zu den Flüchtlingen, die über den "Integration Point" ins Berufsleben zurückkehren möchten. Dafür hat die syrische Englischlehrerin zuletzt 300 Stunden Deutsch gebüffelt - mit einem ersten kleinen Erfolg. "Alle Teilnehmer haben den Sprachkurs mit einem Abschluss beendet", sagt Helga Kube von der Arbeiterwohlfahrt, die den Kurs in Euskirchen geleitet hat.

Sieben Mitarbeiter kümmern sich in Euenheim um die Belange der Menschen. Drei von ihnen sprechen Arabisch. "Es ist ungemein wichtig, dass wir den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wenn man ein Wort in der vertrauten Sprache hört, fühlt man sich gleich wohler", sagt Bosse.

Johannes Klapper von der Agentur für Arbeit: "90 Prozent unserer Kunden haben wir in einen Sprachkurs vermittelt, den sie mit viel Engagement besuchen. Sechs Flüchtlingen konnten wir eine Arbeitsstelle vermitteln und drei junge Flüchtlinge sind bereits in einer Ausbildung. Das sind Zahlen, die uns stolz machen."