Langer Lauf gegen das Schweigen

Euskirchen (pg). 950 Kilometer wird Katja Hornfeck laufen und mit dieser Aktion auf das Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam machen. "Lauf-stark fürs Leben - nebenan ist überall" hat sie ihren Spendenlauf genannt und die 41-Jährige will damit ein Zeichen setzen. Gegen sexuelle Gewalt und gegen das Schweigen in der Gesellschaft! Denn auch heute noch kämpfen Betroffene nicht nur mit der Tat an sich, sondern auch mit dem Unverständnis ihrer Umwelt.

Katja Hornfeck ist selbst Betroffene. Sie war in ihrer Kindheit massiver sexueller Gewalt ausgesetzt. Vor rund fünf Jahren hat sie begonnen, offen darüber zu reden. Heute sagt sie von sich selbst, dass sie stabil ist - auch dank ihrer Assistenzhündin Fianna. Sie wohnt in Bergheim und übt inzwischen wieder ihren Beruf aus. Katja Hornfeck ist Pfarrerin und mit einer halbe Stelle als Springerin im Kreis Euskirchen tätig.

"Laufen gibt mir Stabilität", sagt die engagierte Frau. Daraus ist die Idee entstanden, einen Spendenlauf zu starten. Die Erlöse gehen an die Renate Rennebach-Stiftung, die Menschen hilft, die besonders schweren Formen von physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. Spenden zu sammeln ist nicht die einzige Motivation für Katja Hornfeck. "Ich habe selbst viel Unterstützung bekommen und möchte ein bisschen davon zurückgeben".

Unterstützt wird die Pfarrerin von Frauenberatungsstellen wie zum Beispiel in Euskirchen vom Verein "Frauen helfen Frauen". "Es ist ein total mutiges Projekt", sagt Ute Schreckenberg, Traumaberaterin der Frauenberatungsstelle.

Mit diesem Projekt wollen Katja Hornfeck und ihre Unterstützer auch das Thema mehr in die Öffentlichkeit tragen. "Es ist kein Grund sich zu schämen", sagt die 41-Jährige, doch viele Betroffene fühlten sich schuldig. "Es sind nicht wir Betroffenen, die unsere Vergangenheit nicht loslassen wollen. Es ist die Vergangenheit, die uns nicht loslässt - uns in Flashs überrollt, in Panikattacken über uns hereinbricht, sich in Suizidgedanken wie Gift in Herz und Seele einschleicht. Und oft bleibt eine teils namenlose Angst ständiger Begleiter, in jeder Sekunde des Tages und erst recht der Nacht", schreibt Katja Hornfeck auf ihrer Internetseite.

Mit ihrem Lauf startet sie am 23. August in Frankfurt und wird bis zum 16. September 18 Städte besucht haben. Das Ziel ist Hamburg. Eineinhalb Jahre hat sie für den Spendenlauf trainiert und jede Woche rund 160 Kilometer absolviert, damit sie die 950 Kilometer laufen kann. Zwischen 35 und 47 Kilometer sind die Etappen lang und in jedem Ort wird sie von Frauenberatungsstellen, Netzwerken oder sozialen Einrichtungen unterstützt.

Für diese Unterstützung ist die Pfarrerin dankbar: "Es ist unglaublich berührend, wie aus einer einzelnen Idee eine bunte Bewegung werden kann, die sich wie eine Kettenreaktion von Stadt zu Stadt fortsetzt."

Am 28. August läuft Katja Hornfeck von Troisdorf über Bonn nach Euskirchen. Gegen 14.30 Uhr wird sie in Dom-Esch ankommen, und von dort können Unterstützer die letzten acht bis zehn Kilometer solidarisch mitlaufen oder radeln. Der genaue Treffpunkt wird im Internet bekanntgegeben oder kann telefonisch bei der Frauenberatungsstelle erfragt werden. Nächster Treffpunkt ist dann gegen 15 Uhr am Labyrinthplatz vor dem Amtsgericht in Euskirchen. Von dort geht es gemütlich zum City-Forum, wo es etwa um15.30 einen kleinen Imbiss gibt und viele Informationen, unter anderem zur Ausbildung von Assistenzhunden.

Nähere Informationen zu der Aktion gibt es unter www.laufstarkfuersleben.de, Anmeldungen sind unter der Nummer 02251-75140 oder per Email an fbst@frauen-helfen-frauen.eu möglich.