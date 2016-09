Eldorado für Wassersportler

Zülpich (pg). Etwas wehmütig ist Christian Hammermann schon: Nach 30 Jahren hat er seine Surf- und Cat-Schule am Zülpicher Wassersportsee an Tim Endlein übergeben. "Irgendwann ist es vorbei", sagt der 67-Jährige. Er wisse aber, dass er die Schule an jemanden übergebe, der "es kann".

Seit dem 1. Juli ist die Übergabe offiziell und die Schule firmiert nun unter dem Namen "Wassersport und Eventcenter NRW". Es geht also weiter am Wassersportsee und Hammermann bleibt dem Sportcenter auch noch ein wenig erhalten. "So lange es geht, stehe ich der Schule zur Verfügung", meint der passionierte Wassersportler, der weiterhin noch Kurse geben wird und zur Stelle ist, wenn Hilfe gebraucht wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Hammermann und Endlein kam eher zufällig zustande. Tim Endlein hatte angefragt, ob er als Lehrer in der Surfschule tätig sein könne. 2015 war er dann mit dabei und die Zusammenarbeit erwies sich als gut. Zuvor war Endlein viele Jahre in der Welt unterwegs, hat Surfbasen aufgebaut und in Robinson-Clubs gearbeitet. Trainerscheine hat er für alle Bereiche, die er in seinem Wassersportcenter anbietet. Dies war Christian Hammermann besonders wichtig, damit jemand die Schule übernimmt, der die Materie kennt.

Windsurfen, Katamaran-Segeln und Stand-up-Paddling (SUP) sind die Sportarten, für die es Kurse gibt. Der 49-Jährige hat das Angebot auch noch etwas erweitert, insbesondere für Kinder und Jugendliche. Ab zehn Jahren können Kinder auf das Brett oder den Katamaran steigen und über den See fahren. Es gibt natürlich auch weiterhin Einführungs- und Schnupperangebote für alle Sportarten.

Für Tim Endlein ist das Wassersportcenter die ideale Ergänzung in seinem Berufsleben, denn er ist außerdem noch im Veranstaltungsbereich tätig. Dies sei aber eher ein Geschäft im Winterhalbjahr, meint Endlein. Da passe der Wassersport gut ins Konzept.

Mit der Stadt Zülpich konnte der Segel- und Surflehrer einen langjährigen Pachtvertrag abschließen, so dass für die nächsten Jahre die Zukunft der Schule am Wassersportsee gesichert ist.

Dass der Wassersport auch in Zülpich beliebt ist, bewiesen die beiden erst kürzlich beim Tag des Wassersports im Gartenschaupark und in der Schule. Sie wären kaum hinterher gekommen, sagt Hammermann. Kaum kam einer mit einem SUP-Brett wieder an den Strand, wurde es auch schon weitergegeben an den nächsten. Die Surfbretter waren pausenlos ausgeliehen und die kurzen Segeltörns erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit.

Christian Hammermann hatte vor 30 Jahren noch mit einer reinen Surfschule begonnen. Das Katamaran-Segeln kam erst 2000 dazu. Drittes Standbein ist inzwischen das Stand-up-Paddling. In Städten wie Hamburg und Berlin erfreut es sich schon großer Beliebtheit, inzwischen ist es auch in der Eifel angekommen. Es sei ein Aufwärtstrend zu verzeichnen, sagt Endlein. Dazu trägt sicherlich bei, dass der Transport und die Lagerung des Sportgerätes deutlich einfacher ist als bei den anderen Sportarten - vor allem, wer ein aufblasbares SUP-Brett hat.

Auch wenn man zum Stand-up-Paddling keinen Schein benötigt, empfiehlt Christian Hammermann immer eine Einweisung. Die können Interessierte am Wassersportsee bekommen. Oder sie versuchen sich auf dem Surfbrett oder auf einem Katamaran - möglich ist Vieles und Spaß macht es in jedem Fall.

Informationen über alle Angebote gibt es unter www.wassersport-eventcenter.nrw.