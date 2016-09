Olympia-Luft geschnuppert

Sicherlich nur eines von vielen Erinnerungsfotos an die Zeit in Rio de Janeiro: Es zeigt Benny Folkmann mit Tennisspielerin Angelique Kerber kurz nach deren Gewinn der Silbermedaille.

Für Benny Folkmann ist mit der Organisation des Jugendlagers bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro ein Traum in Erfüllung gegangen.

Rio de Janeiro/Vernich (tom). "Ich habe großen Respekt vor dem Projekt. Es ist mit das Spannendste, was ich je gemacht habe", sagt Benny Folkmann. Der Vernicher hat das Deutsche Olympische Jugendlager (DOJL) bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro geleitet. 50 angehende Leistungssportler zwischen 16 und 19 Jahren konnten in Brasilien Olympia-Luft schnuppern.

"Sie leben den olympischen Gedanken und bekommen Werte wie Toleranz, Fairplay und Respekt vermittelt", sagt Folkmann, der sich seit vielen Jahren für die Deutsche Sportjugend engagiert. So war er 2010 bei den ersten Olympischen Sommerspielen der Jugend in Singapur und zwei Jahre später bei der ersten Winterausgabe in Innsbruck als stellvertretender Chef de Mission aktiv.

Die Jugendlichen des DOJL sind in der deutschen Schule in Rio untergebracht. Geschlafen wird in Klassenräumen. "Das Schulgelände wird ständig von einem Sicherheitsdienst bewacht. Dennoch haben wir mit den Nachwuchssportlern Regeln erstellt", sagt Folkmann: "Sie sollen unter anderem nur Bargeld mitnehmen, das sie im Falle eines Überfalls rausgeben können. Und keine Kreditkarten! Und sie sollen im Falle eines Überfalls keinen Widerstand leisten. Wir haben ein paar Kampfsportler in den Reihen. Es war gar nicht so einfach, denen das zu vermitteln."

Zwei Jahre Vorbereitungszeit stecken in dem Projekt. Zwei Jahre, die sich gelohnt haben! "Der Blick hinter die Kulissen von Olympia und die Möglichkeit, bei den Wettkämpfen dabei zu sein, ist schon einmalig. Uns ist es aber auch wichtig, dass die Jugendlichen ein Gefühl für Land und Leute bekommen", sagt der 36-Jährige, dem vor vier Jahren durch den damaligen Kölner Oberbürgermeister Jürgen Roters das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement in der sportlichen Jugendarbeit und der Anti-Rassismus-Arbeit überreicht wurde.

Bereits an den ersten Tagen knüpften die deutschen Nachwuchstalente Kontakt zu brasilianischen Jugendlichen aus den Favelas, den Armenvierteln Rios. "Sie haben ein gemeinsames Projekt durchgeführt, in dem es darum geht, eine nachhaltige Olympia-Stadt zu konzipieren", so Folkmann. Thema war auch die Entscheidung des IOC, die russischen Sportler nicht ausnahmslos von den Olympischen Spielen auszuschließen. Folkmann: "Es wurde unglaublich differenziert, kontrovers und sachlich diskutiert. "

Auch Benny Folkmann war erleichtert, als die die Vielseitigkeitsreiter und Sportschützin Monika Karsch am vierten Wettkampftag der Spiele die ersten deutschen Medaillen holten. "Das war wie eine Erlösung. Die ersten Tage haben bei den Sportlern und den Funktionären schon auf die Stimmung gedrückt", erzählt Folkmann. Bei den Nachwuchssportlern, die selbst an keinen Wettkämpfen teilnehmen, sei von schlechter Stimmung nichts zu spüren gewesen. "Sie saugen einfach alles auf, tauschen sich mit Olympioniken aus und machen eifrig Selfies. Wenn man das Funkeln in ihren Augen sieht, weiß man, dass wir viel richtig gemacht haben", sagt er.

Ein Besuch im deutschen Haus stand ebenso auf dem Programm wie das Anfeuern beim Hockey-Halbfinale oder die Fahrt zur Cristo Statue auf dem Corcovado - alles im offiziellen deutschen Olympia-Outfit.

Nach den Spielen geht es für den Vernicher direkt nach München. Beim FC Bayern München leitet der Jurist als Clubsekretär die Geschäftsstelle. Für den deutschen Fußball-Rekordmeister muss er die Jahreshauptversammlung vorbereiten. Doch erstmal gilt es, das südamerikanische Flair zu genießen. "Das Land ist traumhaft und die Menschen unheimlich freundlich. Nicht nur für die Nachwuchssportler im deutschen Jugendlager geht ein Traum in Erfüllung - auch für mich", sagt Folkmann.