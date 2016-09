Euskirchen: Kraft trifft minderjährige Flüchtlinge

Sprache, Schule, Integration - die Betreuung junger Flüchtlinge, die ganz auf sich gestellt in NRW ankommen, ist eine Herausforderung. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft informiert sich, wie diese jungen Einwanderer aufgenommen werden.

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) informiert sich heute in Euskirchen und in Aachen über die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Am Vormittag will sie in Euskirchen mit jungen Flüchtlingen und deren Gasteltern sprechen. In dem Landkreis lebt fast jeder zweite unbegleitete minderjährige Flüchtling bei einer Gastfamilie. Am Nachmittag besucht die Ministerpräsidentin in Aachen die katholische Jugendhilfeeinrichtung "Maria im Tann", die sich auch um junge Flüchtlinge kümmert. (dpa)