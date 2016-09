Großes Treffen der jungen Grünröcke

Das Organisationsteam hofft auf zahlreiche Teilnehmer und Besucher beim Diözesanjungschützentag am 21. August in Weilerswist (stehend, v.l.): Theo Wahlen, Christof Dohm, Simone Schineller, Jakob Ellhof, Walter Kau und Marc Doppelfeld sowie (kniend, v.l.) Marc Schwan, Michael Doppelfeld und Antje Franke.

Weilerswist (tor). Der Weilerswister St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft wird in diesem Jahr die Ehre zu Teil, den Diözesanjungschützentag (DJT) der Erzdiözese Köln auszutragen. Zu dieser Veranstaltung werden am Sonntag, 21. August zwischen 1500 und 1800 Jugendliche erwartet.

Der Diözesanjungschützentag ist den Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 24 Jahren gewidmet. An diesem Tag treten alle Bezirksschülerprinzen und Bezirksjungschützenprinzen aller 31 Bezirke im Diözesanverband Köln an und kämpfen um die Würde des Diözesanschülerprinzen beziehungsweise des Diözesanprinzen. Die jeweiligen Gewinner qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme am Bundesjungschützenfest in Wissen, wo es um den Titel der Bundesjungschützenmajestät geht. Auch die Fahnenschwenker und Fahnenschläger treten beim Diözesanjungschützentag in verschiedenen Altersklassen zum Wettkampf an.

Die Weilerswister Sebastianer hatten sich erfolgreich um die Ausrichtung dieser Großveranstaltung beworben. Das Organisationsteam hat für 21. August ein umfangreiches Programm in und an der Erft-Swist-Halle auf die Beine gestellt. Beginn ist um 8.30 Uhr mit dem Eintreffen und Frühstück der Teilnehmer. Um 10 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Mauritius statt. Anschließend, gegen 11.30 Uhr folgt ein großer Festumzug durch den Ort mit Vorbeimarsch am Rathaus. Um 12.30 Uhr findet dann offizielle Eröffnung und Begrüßung unter anderem durch die Schirmherrin der Veranstaltung, Bürgermeisterin Anne Horst, statt.

Beginn der Wettbewerbe sowie des Rahmenprogramms ist dann um 13 Uhr; die Siegerehrung erfolgt um 17.30 Uhr. Das Rahmenprogramm erstreckt sich von Menschenkicker und "Bungeerun" für die größeren Teilnehmer bis zu Kinderschminken und eine Hüpfburg für die kleinen Gäste. Außerdem werden verschiedene Denk- und Geschicklichkeitsspiele angeboten und der musikalische Höhepunkt des Tages ist der Auftritt der Kölner-Mundartgruppe "Miljö".

Weitere Informationen zum Diözesanjungschützentag in Weilerswist sind unter www.djt2016-weilerswist.de erhältlich.