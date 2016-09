Superjeil und solidarisch

Menschen, so weit das Auge reicht: So sahen Stephan und Peter Brings am Sonntag den Kommerner Arenbergplatz vor sich. Die beiden Kölschrocker und viele andere Musikerkollegen spielten bei einem atmosphärischen Benefizkonzert für die Hochwasseropfer vom 21. Juli.

Mechernich-Kommern (pp). "Ich hoffe, dass wir die 100.000-Euro-Grenze knacken", berichtete Uwe Reetz am Montagmittag. Er und zehn weitere Freiwillige aus dem Or-ganisationsteam des sagenhaften Benefizkonzertes für die Kommerner Hochwasser-opfer waren gerade dabei, den Arenbergplatz und Umgebung von den Hinterlassen-schaften dieses Supersonntags zu befreien.

Ein solcher war es für alle Beteiligten: Die Summe der bisherigen Spenden und Einnahmen für 270 vom Hochwasser zum Teil existentiell geschädigte Kommerner Familien stieg von 61.000 am Freitag auf rund 90.000 Euro am Montag. Allerdings mit der Option, dass es noch mehr wird - alle Spendenangebote waren am Mittag noch nicht ausgelotet und alle Abrechnungen noch nicht fertig.

Da auch Bier und Würstchen spendiert worden waren, die im Laufe dieses auch in klimatischer Hinsicht heißen Sonntags an zwischen 3000 und 4000 Besucher ausgegeben wurden, war fast jeder Euro Reinerlös für die Hochwassergeschädigten. Den größten Batzen machten die Einzelspenden aus, aber auch beim Verzehr kamen ver-mutlich zweimal 10.000 Euro zusammen.

Bei der Versteigerung von fünf "Wohnzimmerkonzerten" wurden ebenfalls einige Tausend Euro eingenommen - allein für ein Privatkonzert mit dem in Mechernich-Kalenberg lebenden Kölschrocker Stephan Brings war eine Gruppe von Freunden aus Kommern, Bergheim und Gehn bereit, 3000 Euro auszugeben. Die "Berger Jonge" aus Mechernich-Berg ersteigerten ein Konzert mit der Euskirchener Elektropopband "Schohnzeit", zu deren Gründungsmitgliedern auch Su(sann) Lauscher aus Kommern zählt.

Ebenfalls symbolisch "unter den Hammer" kamen Eifeltroubadour, Wibbelstetz-Frontmann und "Eifel-Gängster" Günter Hochgürtel, die Schleidener Formation "M + M" (Marcel Stoffels und Miriam Klein) und last but not least der seit mehr als zehn Jahren in Kommern lebende Musiker und Kinderliedermacher Uwe Reetz. Der Auktionator, Diakon Manni Lang, stellte es den Gewinnern frei, ob sie Uwe Reetz mit Kindern fürs heimische Hauskonzert buchen oder aber den ebenfalls hochqualifizierten Popmusiker und Instrumentalisten solo haben wollen.

Beim Benefizkonzert auf dem Arenbergplatz, das Uwe Reetz gemeinsam mit den Mito-rganisatoren Nicole Reipen und Björn Schäfer moderierte, trat Reetz mit Kindern, aber auch mit seiner Band "Eifelperlen" auf. Ebenfalls ohne einen Cent Gage ging als erste Combo die Kölschrockband "Lax" an den Start, gefolgt von "Uwe und Kindern", der Bigband der Prinzengarde Mechernich und Björn Heuser.

Der bekannte Kölner Kneipenmusiker sollte ursprünglich im Duett mit dem Wahl-Mechernicher Stephan Brings in die Saiten greifen und singen. Aber Brings hatte dann außerplanmäßig auch seinen älteren Bruder Peter dafür begeistern können, seinen Urlaub zu unterbrechen und ebenfalls nach Kommern zu kommen, um dort für die Hochwasseropfer aufzutreten. Und das taten die Gebrüder Brings auf eine unnach-ahmlich mitreißende Art und Weise. Der Arenbergplatz bebte, Tausende sangen "Superjeilezick", "Su lang mer noch am Lääve sin" und andere Hits der Kölner Kultband mit.

Das Publikum war nicht mehr zu halten. "Wir wurden leer getrunken und - obwohl wir mehrfach Würstchen nachgebunkert haben - auch leer gegessen", berichtete ein vollkommen überwältigter Uwe Reetz.

Eröffnet worden war das zehnstündige Rock- und Popspektakel von Kommerns Orts-vorsteher Rolf Jaeck, der sich in vorbildlicher Form um die Hochwasseropfer kümmert, und von Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick, der die Schirmherrschaft über das vom Orgateam um Reetz, Schäfer und Reipen aufgezogene Benefizkonzert übernommen hatte.

Schick zeigte sich begeistert von der Solidarität der Bürger seiner Stadt und sagte: "Noch habe ich auch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Land NRW punktuell den Hochwasseropfern dieses Donnerstags finanziell unter die Arme greift." Der Bürgermeister verhandelt hartnäckig mit dem Innenministerium.

Eigentlich sollte das Konzert, in dessen zweitem Teil auch "M + M", "Schohnzeit", DJ Martin und die "Eifelperlen" vor einem begeisterten Publikum auftraten, um 18 Uhr zu Ende gehen. "Aber die Leute sind einfach geblieben und haben weiter gefeiert und geschwoft", berichtete Uwe Reetz: "Erst als die letzten Getränke und Krümel verzehrt waren, haben unsere Leute dann um 21.30 Uhr die Buden dichtgemacht. Es war alles so grandios, echt berührend."

Für die Verteilung des bereits vor dem Konzert auf über 60.000 Euro angewachsenen Betrages ist eine unabhängige Kommission dafür verantwortlich, die Geldbeträge je nach Größe der Schäden direkt an die betroffenen Überschwemmungsopfer weiterzu-leiten.

Wer gut erhaltene Sachspenden zur Verfügung stellen kann, kann sich an den Me-chernicher Ordnungsamtschef Johannes Schnichels wenden. Er ist unter der Tele-fonnummer 02443-494400 oder per Email (j.schnichels@mechernich.de) erreichbar.

Vom Vereinskartell Kommern wurden zwei Spendenkonten eingerichtet:

DE 83 3826 0082 1101 4420 19 (Volksbank Mechernich)

DE 42 3825 0110 0001 8002 59 (Kreissparkasse)