Am Ende eine Nummer zu groß

Der Traum vom großen Pokalglück ist auch für die beiden letzten Erftstädter Mannschaft am Sonntag zu Ende gegangen. Germania Lechenich und der BC Bliesheim sind im Viertelfinale ausgeschieden.



Gleich zehn Tore sahen die Fans bei der 4:6-Niederlage des BC Bliesheim (Bezirksliga) gegen den Landesligisten Nierfeld. Die Partie war bereits nach 45 Minuten entschieden. Da führten die Gäste mit 5:1 Toren. Nach einer Stunde hieß es 2:6, ehe Bliesheim noch einmal durch zwei Tore innerhalb von nur drei Minuten herankam. Für die große Überraschung reichte es dann aber doch nicht mehr.

Auch im Hennes-Weisweiler-Sportpark blieb die Überraschung aus. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde Mittelrheinligist ETSC Euskirchen am Ende seiner Favoritenrolle gegen den FC Germania Lechenich gerecht.

Von Beginn an hatte der Mittelrheinligist deutlich mehr Ballbesitz, kam aber nicht wirklich gefährlich vor das Tor vom Tim Welter. Im Mittelfeld hatten die Jungs von Trainer Paul Esser "dicht gemacht". So dauerte es bis zur 29. Minute ehe eine Flanke von Links in den Strafraum segelte und dort auf Benjamin Wiedenau traf. Der Euskirchener stand von Erftstädter Gegenspielern völlig allein gelassen fünf Meter vor dem Tor und hatte keine Mühe, zu treffen.

Im zweiten Durchgang wurden die Erftstädter dann etwas offensiver in ihrer Spielanlage, konnten ihre Angriffe aber alle nicht zwingend zu Ende spielen. Das 2:0 für Euskirchen durch Jean-Pierre Schilling fiel mit dem Schlusspfiff.

Ein wenig erstaunlich auf Seiten der Erftstädter war die Aufstellung: Neuzugang Sebastian Brüggen war nur vier Tage zuvor im Achtelfinale verletzt ausgewechselt worden - ein Einsatz schien nicht möglich. Dann aber spielte Brüggen sogar über die volle Zeit durch.

Trainer Paul Esser und sein Co-Trainer Andreas Penker haben jetzt noch genau zehn Tag Zeit, ihr Team auf den Ligastart vorzubereiten. Der wurde - wie bereits berichtet - auf Samstag, 20. August vorverlegt. Germania Lechenich hat ein Heimspiel im Derby gegen des SC Brühl.