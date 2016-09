Am Wassersportsee den Ernstfall geprobt

Einen Kilometer Schlauch verlegten die Feuerwehrleute, und am Ende wurde das Wasser wieder in den See gespritzt.

Kreis Euskirchen/Zülpich/Mechernich (pg). Die Feuerwehr im Kreis Euskirchen rüstet im Bereich Hochwasserschutz auf: Sie hat ein neues Hochleistungswasserförderungs-Modul (HLWF) bekommen. Damit können hohe Förderströme über eine lange Wegstrecke bewältigt werden. Bis zu 8000 Liter Wasser können maximal pro Minute gepumpt werden.

Sechs von diesen Modulen gibt es derzeit in Nordrhein-Westfalen, und die Feuerwehr im Kreis Euskirchen hat nun eine davon. Stationiert wird das Fahrzeug in Mechernich. Bei dem letzten Hochwasser konnte es zwar noch nicht zum Einsatz kommen, doch für die Zukunft ist das Modul einsatzbereit.

Während einer Übung am Wassersportsee in Zülpich probte die Feuerwehr jetzt den Einsatz des Gerätes und demonstrierte die Leistungskraft der Pumpe. Zwölf der insgesamt 36 Feuerwehrleute umfassenden Einheit machten sich während der Übung mit dem Gerät vertraut. Unter ihnen auch Peter Neuburg, einer der drei Ausbilder am Gerät. Zusammen mit André Leisten und Marco Schlösser wird der Stadtbrandinspektor in der nächsten Zeit alle Mitglieder der HLWF-Einheit schulen, damit jeder das Gerät bedienen kann.

"Die Pumpe muss sich erst einmal einlaufen", sagte Neuburg. Betrieben wird sie mit einem 160 PS starken Schiffsdieselmotor. Für den Hochwasserbetrieb seien 4000 Liter ausreichend, erklärte der Stadtbrandinspektor. 60 Meter hydraulische Schläuche können die Feuerwehrleute ausrollen - dadurch braucht der kleine Container mit dem Motor nicht direkt neben dem Gewässer stehen.

Etwas unscheinbar schwimmt der knallgelbe Kasten, in dem sich die Pumpe befindet, im Wasser. Doch die Wassermassen, die einen Kilometer entfernt wieder in den See gespritzt werden, zeigen die Leistungskraft der Pumpe. Mit einem Drahtseil und Leinen ist sie gesichert. Dadurch kann sie auch in Gewässern mit starker Strömung eingesetzt werden.

Trägerfahrzeug ist ein 36-Tonnen-Wechsellader, auf dem sich nicht nur der Container mit Pumpe und Steuerung befindet, sondern auch der Schlauch. Mit einem Durchmesser von 150 Millimeter - die normale Größe beträgt 75 Millimeter - ist der F-Schlauch für einen hohen Wasserdurchsatz konzeptioniert. Dies ist auch notwendig, um die Wassermassen schnell abpumpen zu können. Per Hand lässt sich so ein Schlauch nicht mehr abrollen. Daher befindet sich auf dem Wechsellader ein Abrollsystem.

Während der Übung wurde die Pumpe am Seeufer neben der B56 ins Wasser gelassen. Sie benötigt 75 Zentimeter Wassertiefe, was am Wassersportsee kein Problem ist. Mit dem Wechsellader konnten die Feuerwehrleute um Einsatzleiter Karsten Wülfing auf der südöstlichen Uferpromenade den Schlauch abrollen. Einen Kilometer Schlauch rollten sie ab, zwei sind möglich, denn so viel Material ist auf dem Lkw vorhanden. Bei einer Fahrgeschwindigkeit von rund 35 Stundenkilometern geht dies recht schnell und nach einem Kilometer wurde das Wasser wieder in den See gespritzt. Für die Freiwillige Feuerwehr war die Übung erfolgreich und die Einheit ist nun für den nächsten Hochwassereinsatz gerüstet.