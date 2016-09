Weilerswist (tor). Es ist gerade einmal sechs Wochen her, dass sich der Weilerswister CDU-Gemeindeverband - ebenso wie die CDU-Fraktion im Gemeinderat und die Kreispartei - geschlossen hinter die öffentlich in die Kritik geratene Bürgermeisterin Anne Horst gestellt hat. Mittlerweile haben CDU, SPD und FDP die Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin aufgekündigt und streben sogar ein Abwahlverfahren an und Anne Horst ist aus der CDU ausgetreten.

Auslöser war, dass einer Sitzung von anberaumten Anne Horst zum Thema Haushalt - bis auf die Grünen - alle Fraktionen ferngeblieben seien, um sich, so Horst, "stattdessen im stillen Kämmerlein über ihr weiteres Vorgehen gegen mich abzustimmen."

"Es spricht für sich und bestätigt die Erfahrungen aus meiner bisherigen Amtszeit, dass einige Ratspolitiker lieber den guten Draht zur Presse und ihre damit verbundene Eigendarstellung pflegen als das direkte Gespräch mit mir zu suchen", erklärte Anne Horst in einer Pressemitteilung. Dennoch betrübe sie dieser Vorstoß persönlich sehr, "da ich mich immer für einen guten Kontakt zu allen Fraktionen im Weilerswister Gemeinderat engagiert habe."

Menschlich zutiefst enttäuscht habe sie der fehlende Rückhalt in der CDU-Fraktion und das intrigante Verhalten einiger Mitglieder. "Damit", so die nun parteilose Bürgermeisterin, "entlarven sich die Solidaritätsbekundungen der CDU, wie sie noch vergangenen Monat im Rahmen einer Pressekonferenz verlautbart wurden, nunmehr als reine Heuchelei."

Horst weiter: "Es stimmt mich mehr als nachdenklich, ja traurig, dass sich offenkundig eine ganze Fraktion von den verletzten Eitelkeiten und Partikularinteressen einzelner Mitglieder vereinnahmen lässt. Das ist auch der Lokalpresse nicht entgangen, die das in Artikeln und Kommentaren aus jüngster Zeit zum Ausdruck brachte. Dass die affärenträchtige Phase von vor einigen Jahren offenkundig noch in der Weilerswister CDU-Fraktion nachwirkt, sollte deren Mitgliedern zu denken geben."

Ebenso enttäuschend findet Anne Horst, dass sich einige Bürger von der negativen Stimmungsmache aus den Reihen der Politik hätten infizieren und instrumentalisieren lassen. "Umso mehr freut es mich, wenn ich bei meinen Terminen als Bürgermeisterin so großen Zuspruch und positive Bestärkung von den Bürgern der Gemeinde erfahre, wie das bislang immer der Fall war."

"Ich muss betonen, dass wir es in der aktuellen Verwaltungsarbeit mit einigen Säumnissen zu tun haben, die bereits vor meiner Amtszeit die Gemeinde belastet haben. Aber auch diesen Dingen habe ich mich als Bürgermeisterin mit der notwendigen Sachlichkeit gestellt, um sie im Sinn der Gemeinde Weilerswist abzuarbeiten", so Anne Horst weiter.

Sie wolle sich auch weiterhin um die Belange der Bürger anstatt um parteipolitisches Gezänk und die Profilneurosen einiger Protagonisten kümmern. Allerdings sei, wie bereits geschildert, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der eigenen Partei und Fraktion, also der CDU, nicht mehr in der Form möglich, wie es notwendig wäre.

Anne Horst "Um mich ganz klar und noch stärker als bisher als Ansprechpartnerin aller Weilerswister Bürger zu positionieren und im Sinne der Gemeinde handeln zu können, werde ich mein Amt als stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende der Weilerswister CDU mit sofortiger Wirkung niederlegen. Zudem werde ich mein CDU-Parteibuch zurückgeben, um mich fortan als parteilose Bürgermeisterin um die Belange der Gemeinde Weilerswist zu kümmern."

"Ich würde es bedauern, wenn durch meinen Parteiaustritt die Freundschaft zu all jenen Mitgliedern der CDU-Partei und -Fraktion getrübt würde, die mich bislang mit Rat und Tat unterstützt haben und die keine Schuld an der aktuellen Entwicklung haben", betont die Bürgermeisterin. "Aber ich bin mir sicher, dass die echten unter den politischen Freunden meinen Schritt nach all dem Vorausgegangenen verstehen werden."