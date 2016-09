1,2 Tonnen Futter für das Tierheim

Mechernich (tom). Hund Toni wälzte sich vor Freude auf dem Boden und leckte Reiner Bauer liebevoll durchs Gesicht. Aber auch der Vorsitzende des Tierschutzvereins Mechernich war glücklich: Vom Euskirchener Tierfutterhersteller Purina erhielt das Mechernicher Tierheim nun 1,2 Tonnen Tierfutter. "Wir haben in den vergangenen mehr als zehn Jahren kein Futter, abgesehen von Spezialnahrung, kaufen müssen", freute sich Bauer über die abermalige Spende.

In einer groß angelegten europäischen Kampagne unter dem Motto #WeAreBetterWithPets hatte Purina darauf aufmerksam gemacht, wie sehr Hund, Katze & Co die Gesellschaft bereichern. Gleichzeitig rief das Unternehmen dazu auf, sich für eine tierfreundlichere Welt einzusetzen. Model und Moderatorin Jana Ina Zarrella unterstützte die Idee als bekennender Hundefan.

Im Rahmen der europäischen Kampagne setzten sich neben Jana Ina Zarrella weitere Prominente für die Aktion ein und riefen in einem gemeinsamen Video dazu auf, sich für eine tierfreundliche Welt zu engagieren. Wer das Video auf Facebook mit seinen Freunden teilte, tat gleichzeitig Gutes, denn für jedes Teilen spendet das Unternehmen 0,5 Kilo Tiernahrung an ausgewählte Tierheime in Deutschland - mit den Tierheimen in Kall und Mechernich liegen zwei davon im Kreis Euskirchen.

Insgesamt kamen sogar 2,6 Tonnen in einem Wert von knapp mehr 18000 Euro zusammen. Wie Cathrin Koch, Purina Engagement Teamleitung, mitteilte seien Haustiere wichtig für die Gesellschaft und spielen auch bei Purina eine wichtige Rolle. "Seit einiger Zeit dürfen die Mitarbeiter ihre Hunde mit zur Arbeit bringen.

Aufgrund dieses Angebotes haben sich einige einen Hund zulegt, die bisher keinen hatten, weil sie wegen der Arbeit keine Zeit für ein Haustier hatten", sagte Koch. Die Arbeit von Tierheimen sei sehr unterstützenwert. Und weil das so ist, dürfen sich Reiner Bauer, Toni und die anderen Tiere im Mechernicher Tierheim wohl schon jetzt auf die nächste Spende im kommenden Jahr freuen.