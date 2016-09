Viermal doppeltes Glück

Mechernich. Das babyfreundliche Krankenhaus Mechernich macht seinem Namen alle Ehre. Innerhalb von einer Woche erblickten gleich viermal Zwillinge das Licht der Welt. Alle acht Neugeborenen sind wohlauf, auch wenn sie etwas zu früh auf die Welt gekommen sind.

"Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man als Arzt vier Zwillingsgeburten begleitet und die Kinder am Anfang ihres Lebens unterstützen darf", erklärt Dr. Herbert Schade, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Eine besondere Botschaft vermittelt zudem die Herkunft der Kinder. Die vier Zwillingspaare stammen aus vier verschiedenen Kulturkreisen. Ihre Wurzeln liegen in Asien, dem Nahen Osten, Südeuropa und der Eifel. "Diese kleinsten Mitbürger zeigen uns, dass ein friedliches Miteinander sehr gut möglich ist und Menschen vorurteilsfrei ins Leben starten."

Die Eltern von Ramadan und Muhammed stammen ursprünglich aus der Türkei und ihre Kinder sind am 24. Juni geboren, die asiatischen Babys Elin und Erfi Chen einen Tag später. Die Eltern von Dimitra Luise und Achilleas - geboren am 4. Juli 2016 - stammen aus Griechenland und Niklas und Timo Lethert sind die jüngsten im doppelten Quartett und erblickten am 6. Juli das Licht der Eifel.

Da die Kinder - wie es bei Mehrlingen häufiger vorkommt - etwas zu früh auf die Welt kamen, dürfen sie derzeit in der Neonatologie des Krankenhauses Mechernich noch etwas an Größe und Gewicht zulegen. Hier arbeitet die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Hand in Hand mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zusammen.

"Wir fühlen uns mit unserer Entscheidung im Krankenhaus Mechernich zu entbinden sehr wohl. Das ganze Team ist freundlich und kümmert sich sehr herzlich um uns", erklärt die Mutter von Niklas und Timo. "Wir hatten uns vorher im Internet informiert und gelesen, dass das Krankenhaus als Babyfreundlich ausgezeichnet ist. Nach der Kreißsaalführung und Gesprächen mit Freunden, die ebenfalls Zwillinge bekamen, waren wir überzeugt, dass unsere Jungs hier zur Welt kommen sollen", erzählen die erfahrenen Eltern dreier weiterer Jungen.