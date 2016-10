Kunstvolles Metall

Zülpich. "Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile", wusste bereits Aristoteles. Von dieser Idee überzeugt ist auch der Künstler Mark Prouse, der für Zülpich, seine Bewohner und die Gäste der Region ein außergewöhnliches Werk geschaffen hat.

Das geschmiedete Kunstwerk stellt eine Welle dar, an dessen Ende die von den Landesgartenschau-Besuchern selbstgefertigten Metallplättchen die Gischt der sich brechenden Welle darstellen.

Eine Statue aus Metall, mit dem Namen "Ebbe und Flut" ist seit wenigen Wochen im Gartenschaupark Zülpich zu bestaunen. Das Besondere dabei: Während der Landesgartenschau im Jahr 2014 hatte jeder Besucher die Möglichkeit, einen kleinen Streifen Eisen mit einem Hammer und Buchstaben-Stempeln zu gestalten. Aus vielen kleinen Streifen hat Prouse nach Abschluss der Landesgartenschau ein dauerhaftes Kunstwerk hergestellt, das nun am Pavillon der Ortschaften bewundert werden kann. Mit dem Projekt "Eine Rose für Zülpich" soll die handgeschmiedete LAGA-Rose an exponierter Stelle in der "Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche" ausgestellt werden.

Der Wert für dieses einmalige Kunstwerk beläuft sich auf 17.500 Euro. Allein der Materialwert macht etwa ein Drittel davon aus. Mit einem Euro pro Einwohner Zülpichs wäre man in der Lage, dieses Projekt zu stemmen. Es wurde die Idee entwickelt, die Rose als Gesamtkunstwerk, jedoch theoretisch in Einzelteilen, an Sponsoren zu verkaufen. Die aus Bronze geschmiedete Rose hat insgesamt zwölf Blüten, vier Knospen und 66 Einzelblätter. Sponsoren können je eine Blüte oder den Rankbogen aus Edelstahl zu 1000 Euro, je eine Knospe oder je ein Blatt zu 100 Euro erwerben. Mit dem Gesamtbetrag wären die Kosten für das Kunstwerk und die Aufstellung gedeckt.

Jeder Sponsor wird als "Teileigentümer" namentlich auf einer Tafel neben der Rose in der Bürgerbegegnungsstätte erwähnt. Interessenten melden sich bei der Firma Smurfit Kappa Zülpich Papier (Email: peter.kramp@smurfitkappa.de / Tel.: 02252-306110) oder beim Förderverein Gartenschaupark Zülpich e.V. (Herrn Albert Stumm: Email: news@foerderverein-gapa-zuelpich.de / Tel.: 02251-780060). Erst wenn der Gesamtbetrag von 17.500 Euro über vorliegende schriftliche Zusagen erreicht ist, werden die Sponsoren gebeten, ihren Beitrag zu überweisen. Bisher sind bereits 4.200 Euro eingeworben.