Spenden für die Hochwasseropfer

Zülpich. Durch das schwere Unwetter am Donnerstag, 21. Juli, ausgehend von der Voreifel, wurden riesige Wassermassen über den Rotbach auch auf Zülpicher Gebiet, vor allem in die Ortschaften Schwerfen und Sinzenich, gespült. Die Keller und sogar Wohnungen vieler Häuser liefen voll, teilweise bis zur Zimmerdecke. Einige Familien mussten ihre Wohnungen verlassen, die bis auf weiteres nicht bewohnbar sind.

Viele Zülpicher Bürger haben dort enorme finanzielle Verluste erlitten und können wohl teilweise nicht auf die Regulierung durch ihre Versicherungen hoffen, heißt es seitens der Stadt Zülpich. Auf Anregung von Bürgern aus Schwerfen und Sinzenich hat die Stadt Zülpich um Geldspenden für die Betroffenen aufgerufen.

Hierfür wurde das Spendenkonto "Zülpich hält zusammen" erweitert. Spenden können unter den Stichworten "Hochwasser Schwerfen", "Hochwasser Sinzenich" oder "Hochwasseropfer" auf das Sonderkonto "Zülpich hält zusammen, Sonderkonto 200", IBAN: DE74 3825 0110 0001 2100 20 gezahlt werden.

Mit den unterschiedlichen Stichworten könne man seine Spende so direkt an die Betroffenen in den Ortsteilen richten man vertraut unter "Hochwasseropfer" der eingerichteten kleinen Kommission, die Spendengelder in einem gerechten Maß weiterzuleiten.

In allen Fällen erfolge die Weitergabe der Spendengelder in enger Abstimmung mit den beiden Ortsvorstehern. Auf Wunsch erhält man eine Spendenquittung. Sowohl Spendern als auch als Betroffenen steht bei weitere Fragen oder Anregungen im Rathaus Herrn Preuß unter 02252/52-217 gerne zur Verfügung.