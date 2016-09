Meilenstein im Integrationsprozess

Euskirchen (bp). Ein Jahr lang besuchten die jungen Menschen aus Russland, Georgien, Syrien, Irak, Griechenland, Bulgarien, Polen und dem Libanon den jugendspezifischen Integrationskurs im Jugendmigrationsdienst Euskirchen, der dort seit 2005 in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk Euskirchen regelmäßig wie erfolgreich durchgeführt wird. Wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben schafften die meisten Kursteilnehmer die Sprachzertifizierung auf Niveau B1, unterstützt von den Kursreferentinnen Frauke Dorow-Wiesmann und Ilona Szoboszlai. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde erhielten alle Kursteilnehmer ihre Zertifikate überreicht.

Nachdem diese wichtige Integrationshürde nun geschafft ist, werden einige Kursabsolventen ihr im Herkunftsland begonnenes Studium in Deutschland fortsetzen oder ein Studium bzw. eine Berufsausbildung beginnen. Der Jugendmigrationsdienst Euskirchen unter Leitung von Norbert Weber wird die weiteren Schritte in Richtung einer guten Integration weiterhin begleiten.

Dabei ist die Unterstützung vom Träger Katholische Jugendagentur Bonn, von Netzwerkpartnern wie von engagierten Ehrenamtlichen enorm wichtig. So wurde der syrische Flüchtling Mohammad als Medizinstudent nach Kursende in ein Praktikum in ein Krankenhaus vermittelt, um danach sein Studium fortzusetzen. Andere besuchen fortführenden B2- Kurse.

Zugleich kümmert sich die ehemalige Jura-Professorin Dr. Helga Oberloskamp ehrenamtlich mit Rat und Tat um junge Menschen, die ihr Jura- Studium in Deutschland fortsetzen und abschließen möchten.