Oberwichterich. Vom 5. bis 7. August veranstaltet der Reitverein St. Georg Euskirchen sein diesjähriges Grand-Prix-Turnier. Mehr als 500 Pferde aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Luxemburg sind angemeldet. Für die Grand Prix-Prüfungen, die internationalen Anforderungen wie sie bei großen Turnieren in Aachen, bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften vorgeschrieben sind, bewerben sich rund 70 Reiter und Pferde der Sonderklasse um Sieg und Platzierung. Am Start wird auch der Deutsche Meister der Profi-Reiter der Jahre 2015 und 2016, Heiner Schiergen, sein. Vier weitere Prüfungen der Klasse S machen das Turnier in Oberwichterich an diesem Wochenende zu einem Zentrum der Deutschen Dressurreiter. Daneben werden auch Prüfungen mit Basisanforderungen, insbesondere für den reiterlichen Nachwuchs stattfinden. Diese Mischung aus Bundes- und Kreisliga machen den besonderen Reiz dieses Turnieres aus.

Der Grand Prix Spezial, der am Sonntag, 7. August um 12.30 Uhr stattfindet, ist erneut als Kurt-Schewe-Gedächtnis-Preis ausgeschrieben. Erinnert wird an den Mentor des Pferde-Hochleistungssportes in den 1970er- und 1980er-Jahren. Unvergessen die von ihm organisierten internationalen Turniere auf der Erftbastei, bei denen u.a. Hans Günter Winkler am Start war. Die sportlichen Hochleistungen werden von einer dementsprechenden Verpflegung verbunden mit Weinproben begleitet.