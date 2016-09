Starkregen überflutet Straßen und Keller

Auf den heißen Sommertag in Nordrhein-Westfalen folgte am Donnerstagabend der Regen. Besonders heftig ging es in Teilen der Eifel zu. In Mechernich standen Straßen und Keller unter Wasser.

Nach unwetterartigem Starkregen am Donnerstagabend in Mechernich hat sich die Lage am Morgen wieder entspannt. Straßen und Keller waren vollgelaufen, einzelne Straßenzüge hatten bis zu 1,5 Meter unter Wasser gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Euskirchen. "In der Nacht konnten jedoch alle Keller ausgepumpt werden und die Einsatzkräfte wurden abgezogen." Lediglich einzelne Straßen seien noch wegen der Wassermassen abgesperrt.

Mehr als 450 Einsatzstellen

Mit insgesamt 370 Einsatzkräften waren die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW) und der Rettungsdienst vor Ort. Die Liste der Notrufe, die innerhalb von vier Stunden eingingen und die die Feuerwehr nach Priorität abarbeitete, umfasste mehr als 450 Einsatzstellen.

Wie die Feuerwehr berichtete, hatte es mehr als eine Stunde lang heftig geregnet, so dass kleinere Bachläufe anschwollen und mancherorts über die Ufer traten. Wohnhäuser und Ladenlokale liefen voll Wasser. Auch im Keller des Mechernicher Krankenhauses gebe es einen Wasserschaden, der die Patientenversorgung aber nicht beeinträchtige, sagte der Feuerwehrsprecher. Im tiefer gelegenen Kommern seien viele Erdgeschosse vorerst nicht mehr nutzbar. Nach dem Regen packten die Bewohner mit an, um Schlamm und angeschwemmte Äste von den Straßen zu räumen.

Baum stürzt auf Auto: ein Schwerverletzter

Vermutlich als Folge des Unwetters stürzte auf der Bundesstraße 266 ein Baum auf ein Fahrzeug. Ein Insasse wurde dabei den Angaben zufolge eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten die schwer verletzte Person und ließen sie in ein Krankenhaus bringen.

Auch für den Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern mit vereinzeltem Starkregen, Hagel und stürmischen Böen. (red/dpa)