Der Herr der Pflanzen

Zülpich (pg). Seit über 40 Jahren beobachtet Willi Schumacher die Pflanzenentwicklung und ist damit einer von rund 1200 ehrenamtlichen Beobachtern des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Für dieses langjährige Engagement erhielt der Zülpicher nun die Bundesverdienstmedaille, überreicht von Saskia Pietzsch von der Abteilung Agrarmeteorologie des Deutschen Wetterdienstes. Für diesen Dienst ist die Arbeit der Ehrenamtler eine wichtige Ergänzung, um die Landwirte wetterdienstlich beraten zu können. Mit Willi Schumacher hat der DWD einen kompetenten Beobachter, denn er ist nicht nur gelernter Landwirt sondern arbeitete viele Jahre als Versuchstechniker bei der Landwirtschaftskammer. 4546 Beobachtungsdaten hat Schumacher in den Jahren an den Wetterdienst gemeldet.

Die phänologischen Beobachter schauen auf die Pflanzenentwicklung im Jahresablauf. Wann beginnt die Obstblüte, zu welchen Zeiten verlaufen die Stadien des Getreides, wann blühen wildwachsende Pflanzen - der 64-Jährige beobachtet rund 70 Pflanzen für den Wetterdienst. "Es macht mir Spaß", sagte der Zülpicher bei der Verleihung. "Die Daten sind ein großer Schatz", betonte Pietzsch. Die Landwirte profitieren von den phänologischen Beobachtungen. Denn mit Hilfe der Daten werden Modelle entwickelt, die den Verlauf von Pflanzenkrankheiten und -schädlingen vorhersagen. Diese Prognosen sind eine wichtige Beratungshilfe im Rahmen des umweltschonenden Pflanzenbaus. Sie sollen verhindern, dass die Umwelt unnötig mit Pflanzenschutzmitteln belastet wird. Die Daten sind aber auch ein Indiz für die Klimaveränderung. Anhand der Pflanzenentwicklung lässt sich ablesen, dass zum Beispiel der Frühling seit Ende der 1980er Jahre häufig früher beginnt und die Winter wärmer werden. Für die Zülpicher Region bedeutet dies, dass inzwischen französische Getreidesorten angebaut werden, da diese früher reif werden. Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Ulf Hürtgen und die Bundestagsabgeordnete Helga Kühn-Mengel.

Willi Schumacher will mit seinen Beobachtungen in jedem Fall weiter machen, "so lange es die Gesundheit zulässt". Also wird man ihn auch künftig rund um Zülpich sehen, wenn er mit dem Fahrrad fährt und immer wieder mal anhält, um nach bestimmten Pflanzen zu sehen - der Wetterdienst wird sich über die Daten freuen.